GPS亂導航！女司機離奇在「結冰運河」飆車　衝破冰層墜河片瘋傳

▲女子竟然把車開到運河上。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一名女司機竟然把車開到結冰運河上，開了好一段時間都完全沒有發現，最後冰層還是不敵車子重量，整輛車都沉到河流中，誇張景象嚇壞附近民眾，影片也被分享到網路上爆紅。

事件24日晚間11時發生在印第安納坡里斯市(Indianapolis)，影片中可看到，當地運河因為寒冷天氣結冰，有民眾開心在結冰河面上滑冰時，竟然有一輛快車開在運河上，讓大家都看傻眼。女司機開到底發現死路後，想要調頭時車輛突然墜入河中。

當局接獲報案後立即前往聖克萊街(Saint Clair Street)附近運河，抵達現場時發現33歲女司機格里森(Biankia Gleason)已將被附近民眾救出，後來派遣潛水員下水協助將落水車輛帶回地面。

格里森落水的畫面在網路上爆紅，拍攝者表示，「我不敢相信我眼睛看到的，這輛車竟然在結冰河面上開了這麼遠」。格里森表示，她是聽從車上GPS導航的指令，才會不小心把車開到運河上，不過她就醫後仍因為酒駕被捕，目前已經保釋。