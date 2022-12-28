密謀綁架處決密西根州長　主謀被判16年徒刑

▲美國密西根州長惠特默。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民兵組織成員2020年密謀綁架密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer），計畫進行處決，所幸最終並未得逞。美國地方法院27日裁定，判處39歲主謀亞當福斯（Adam Fox）16年徒刑。

綜合路透、BBC報導，美國檢方認定，亞當福斯是密謀綁架惠特默的幕後主使者，計畫闖入惠特默的度假屋持槍綁架，進行虛假叛國罪審訊，企圖處決惠特默，還串謀炸毀橋梁阻止警方救援。這起事件最終由聯邦調查局（FBI）及時破獲，亞當福斯今年8月被陪審團裁定有罪，罪名分別是密謀綁架、串謀使用大規模殺傷性武器。

▲亞當福斯是右翼民兵組織「百分之三者」（Three Percenters）的成員。（圖／達志影像／美聯社）

亞當福斯被判處16年監禁，也將接受監視居住5年，外傳他在判決宣布期間拒絕發言，也沒有對判決結果做出任何反應。法官李察瓊克（Richard Jonker）表示，儘管對亞當福斯的量刑，在懲罰犯罪以及震懾今後類似行為來說實屬必要，但無需提高到檢方要求的終身監禁。

除了亞當福斯，此案共同被告克羅夫特（Barry Croft Jr.）也同樣被裁定有罪，刑期定於28日宣判。

民主黨籍的惠特默先前在密西根州實施嚴格防疫措施，成為「新冠疫情懷疑論者」的攻擊對象。2020年10月7日，聯邦調查局探員和密西根州員警採取行動，逮捕6名企圖綁架惠特默的犯罪嫌疑人；12月17日，6人因為密謀綁架惠特默罪名遭到起訴，嫌犯之一、25歲的蓋賓（Ty Garbin）認罪。

▼被控密謀綁架密西根州長惠特默的6名嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）