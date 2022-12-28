　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「擊落無人機」失敗！尹錫悅動怒斥責國防部長：幹什麼吃的？

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於26日上午派出5架無人機侵擾南韓領空，不過當時南韓總統尹錫悅並未親自召開國家安全保障會議（NSC），而是僅以安保室長金聖翰主持緊急安保狀況檢驗會議的方式替代。南韓總統辦公室解釋，安保室長隨時接收來自總統的指令，且總統也向國防部、聯合參謀本部下達指令。

至於南韓派出20多架戰機，不僅狂射100發20mm機關砲、甚至一架KA-1輕型攻擊機因此墜毀，都未能將北韓無人機成功擊落。對此，尹錫悅當場怒斥國防部長李鍾燮，「過去這段時間你們到底是幹什麼吃的？」

根據《韓聯社》，北韓26日上午10時25分派出5架無人機騷擾南韓領空後，尹錫悅當天並未親自召開NSC會議，而是由總統辦公室國家安保室長主持召開緊急安保狀況檢驗會議。府方高層解釋，當時是相當迫切的緊急狀況，國家安保室長隨時接收總統指令，且亦能透過國防部向聯合參謀本部傳達指令，因此無須召NSC會議。

南韓NSC會議通常由統一部長、外交部長、國家情報院長等高層出席；至於緊急安保狀況檢驗會議則由國防部長、聯合參謀本部議長、安保室長參謀（幕僚）等實務經驗高層官員出席。

南韓總統辦公室關係人士表示，為了評估北韓無人機挑釁的最新情勢、集中討論未來的應對方案等，因此才召開緊急安保狀況檢驗會議，進行有效且具深度的討論。

南韓總統辦公室另名高層也透露，當第1架北韓無人機南下時，總統尹錫悅下達指令，要求南韓軍方派出2至3架無人機跟蹤北韓的1架無人機，必要時應將之擊落，「我們（南韓）也有無人機，立刻對北韓實施相應措施！」

▲▼北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

針對南韓無法成功將北韓無人機擊落一事，該名高層也在簡報會上形容，因為北韓無人機體積過小、甚至雷達無法偵測，僅能透過肉眼辨識，因此擊落無人機的難易度便如同「拿大砲來抓蒼蠅」。

至於北韓偵察無人機恐怕早已成功拍攝到南韓機密，對此該名高層也表示，「其實北韓偵察無人機拍攝的相片，恐怕拍得比Google Earth還要爛。因此應對北韓無人機只有2種選項，要馬完全放棄應對、要馬建立精巧且具系統性的體制，強化實戰訓練。」

另外，南韓政府多名關係人士在《韓聯社》電訪透露，其實尹錫悅對於南韓空軍無法成功擊落北韓無人機一事感到相當惱怒。尹錫悅昨（27）日召開國務會議前，曾在龍山總統辦公室叫來國防部長李鍾燮，當面訓斥對方，「過去你們到底是幹什麼吃的？」；而他在地下防空洞時也動怒斥責李鍾燮、金聖翰，「訓練也不好好做，也就是說，你們什麼都沒做啊！」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／高雄20歲男遭「捲入機器」！　手臂狂噴血
斑馬線輾斃母子...司機遭爆有多次違規　市府開罰7.5萬
盧秀燕緊抱他　老父痛失女兒大哭：我該怎麼辦？
快訊／NBA史上最狂大三元！他狂砍60分21籃板10助攻　
傳台商包下普拿疼「一盒喊價1500」　藥師打臉了
吳宗憲曝「被2牧師壓進浴缸」！　去宋逸民教會畫面被挖
快訊／高凌風女兒點頭嫁了！　無名指秀超大顆鑽戒
蔡哥突放「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！　網暴動：官宣認愛
被宋逸民指是「撒旦」！　最美禮生吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃飯不要看！型男牙醫開挖「終極蛀牙」　夾出一坨坨超噁黑色物體

烏俄戰爭開打300天！2023年「5大可能走向」曝　專家料普丁慘敗

聖誕節恐怖車禍！爸媽當場死在座位上　3幼童伴屍2天奇蹟存活

南韓「擊落無人機」失敗！尹錫悅動怒斥責國防部長：幹什麼吃的？

密謀綁架處決密西根州長　主謀被判16年徒刑

真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝

飢餓野豹闖村莊「無差別恐怖攻擊」　13人受傷瞬間飛撲畫面曝光

爽爆！賭場玩撲克「她只押30元」竟贏走5000萬　現場灑錢發現鈔

美眾議員「學、經歷造假」照樣宣誓就職！　他坦承：只是美化一下

青少年竊賊闖家中！媽保護家人「被刀捅心臟」刺死　女兒目睹崩潰

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

阿金聽到「蔡醫生」秒收笑瞪大眼 飼主笑說：牠的三個醫生都姓蔡

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

吃飯不要看！型男牙醫開挖「終極蛀牙」　夾出一坨坨超噁黑色物體

烏俄戰爭開打300天！2023年「5大可能走向」曝　專家料普丁慘敗

聖誕節恐怖車禍！爸媽當場死在座位上　3幼童伴屍2天奇蹟存活

南韓「擊落無人機」失敗！尹錫悅動怒斥責國防部長：幹什麼吃的？

密謀綁架處決密西根州長　主謀被判16年徒刑

真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝

飢餓野豹闖村莊「無差別恐怖攻擊」　13人受傷瞬間飛撲畫面曝光

爽爆！賭場玩撲克「她只押30元」竟贏走5000萬　現場灑錢發現鈔

美眾議員「學、經歷造假」照樣宣誓就職！　他坦承：只是美化一下

青少年竊賊闖家中！媽保護家人「被刀捅心臟」刺死　女兒目睹崩潰

點名黃承國　段宜康：不該讓「五湖四海的朋友」得到政治影響力

泰山賣全家股票引關注　全家董座：最大股東不變營運無虞

近千人受惠！17項達文西手術費納入健保　年幫民眾省8400萬

吃飯不要看！型男牙醫開挖「終極蛀牙」　夾出一坨坨超噁黑色物體

快訊／高雄砂石場重大意外！　20歲男「手臂捲入機器」狂噴血

選前之夜較勁！吳怡農找「紙風車劇團」　王鴻薇邀馬英九、蔣萬安

不忍再笑富樫「拖稿魔人」！影評家分析獵人難「口頭交代」原因

好市多衛生紙折扣！她訂6串「宅配送6大箱」傻眼　苦主花5千租倉庫

烏來區選舉「4千元買2票」　區代表夫妻與里長聯手賄選遭起訴

斑馬線輾斃母子...司機遭爆有多次違規紀錄　市府開罰業者7.5萬

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

國際熱門新聞

人造聖誕樹「深夜起火」　燒死22歲準新娘

台灣垃圾車爆紅　外媒讚：回收率全球最高

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

鱷魚離奇死亡　竟自己把自己電死

台男命喪澳洲　聖誕節游湖失蹤

普丁心腹預言「美國爆發內戰」

中疫情傳播快　14億人口估幾個月內半數染疫

普丁心腹2023十大預言：馬斯克將當選美國總統

她賭場玩撲克「只押30元贏走5千萬」爽爆

男子爽娶2妻！在一起4個月卻被「退貨」

真人版長髮公主！她「157cm秀髮」巧妙遮雙乳

日針對中客入境快篩　中國外交部回應了

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

更多熱門

相關新聞

南韓「針對陸客」加強檢疫　監控感冒藥流通

南韓「針對陸客」加強檢疫　監控感冒藥流通

中國自從在防疫政策上實施溜滑梯式的解封後，感染新冠肺炎的病例數暴增，而北京當局卻進一步宣布，明年1月8日起解除入境隔離措施。為此，日本旋即宣布，所有中國入境旅客一律實施檢疫。其實，南韓早從本月16日就將中國納入重點檢疫國，南韓防疫當局表示，將嚴格監控感冒藥品流通情況。

加班偷看A片！日公務員爽領「6.2萬加班費」

加班偷看A片！日公務員爽領「6.2萬加班費」

北韓無人機讓南韓「恐慌」！出動戰機搞烏龍

北韓無人機讓南韓「恐慌」！出動戰機搞烏龍

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

觀光客赴日買百支iPhone　蘋果被追稅30億元

衣櫥驚見屍體！警破解司機「失蹤6天」真相

衣櫥驚見屍體！警破解司機「失蹤6天」真相

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅國防部長李鍾燮北韓朝鮮無人機

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面