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真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝

▲▼真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝。（圖／翻攝自推特）

▲瑙莫娃的一頭長髮經常吸引異性目光。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名女性擁有157公分的長直髮，而她從小就留起長髮，從未覺得這是一件特殊的事，直到長大後漸漸開始受到別人稱讚，她的一頭「金色瀑布」才逐漸成為象徵性的標誌。她也透露，自己的一頭長髮經常吸引到異性，即使男友在身邊，也還是會有人想跟她合照。

根據《紐約郵報》報導，來自俄羅斯莫斯科的瑙莫娃（Olga Naumova）表示，自己小時候頭髮十分稀疏，因此父母經常使用頭巾包住她的頭髮，直到她的頭髮開始逐漸濃密並留長。她直言，自己從未覺得留這麼長的頭髮有什麼特別之處，直到人們開始稱讚她的頭髮，她才意識到原來頭髮已經很長了。

瑙莫娃說，「不論是在路上還是公共場所，有很多路人會主動稱讚我的頭髮，甚至要求摸我的頭髮或是拍照。」如今瑙莫娃的一頭秀髮總長度已經超過157公分，而作為真人版的長髮公主，也讓她產生許多「特別的經歷」。

她指出，由於頭髮太長不太方便，因此平時很少會放下頭髮，幾乎都會綁起來，然而有一次她到泰國旅遊時，並未把頭髮綁起來，沒想到當她經過一個地方時，卻突然有10個人開始對她鼓掌。當她轉過身後，便看到為她鼓掌的10個人對她舉起了大拇指，並大聲稱讚，「妳的頭髮真漂亮！」

不僅如此，有一次她和男友到馬爾地夫度假時，突然有一個德國男人不停地盯著她看，一開始瑙莫娃還以為是自己臉上沾了什麼東西，沒想到第二天那個男人就主動走過來搭話，並尋求她男友的同意，與瑙莫娃合照。

瑙莫娃因為一頭金色長髮，也在網路上擁有大批的男性粉絲，而當被問到護髮秘訣時，她只說，雖然會做一些包含護髮乳在內的基礎保養，但基本上她的長髮是「大自然的禮物」，全靠天生麗質。

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