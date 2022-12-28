首爾餐廳是「中國海外警局」！被踢爆經營旅行社　辦公室距國會500米

記者羅翊宬／綜合外電報導

西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指出，中國在全球53個國家或地區設立102個海外秘密警局，用來監控海外異議人士。其中，南韓首爾某中餐廳被認為是秘密警局據點。最新消息，該間餐廳代表還同時經營旅行社，專門負責中國來韓醫療觀光，甚至還在首爾汝矣島開設辦公室，距南韓國會僅500公尺。

根據韓媒《JTBC News》獨家報導，「保護衛士」本月4日爆料，中國公安當局其實也在南韓設有秘密警局，地點位於首爾江南的漢江江畔，該地點在外觀上是一間中華料理餐廳，經採訪人員調查後，發現餐廳會長為王某（王海軍）、代表則為裴某，兩人登記的住處地址相同，他們從2007年起便在南韓當地經營旅行社。

經過實際網路搜尋，確認該間中華料理餐廳為位於首爾市松坡區蠶室洞漢江江畔上的「東方明珠」（동방명주），其外觀為中式傳統建築。

▲位於首爾蠶室漢江江畔的中餐廳「東方明珠」被指為是中國公安當局在海外設立的秘密警局。（圖／翻攝自YouTube）

餐廳業者所經營的旅行社員工數為10人，其登記的營業目的包括旅行業、餐飲業，以及協助或代替顧客向行政機關與公務機關投訴民怨或其他相關行政業務。

當採訪團隊前往旅行社總部所登記的地址後，發現王某、裴某行蹤成謎，且該監旅行社早已向政府登記「解散」，時間點為本月5日。巧合的是，5日正是西班牙非政府組織「保護衛士」爆料中國在南韓設有海外秘密警局（4日）的隔天。

而在求職網站上，該間旅行社的徵才說明欄依舊寫著，「接受中國VIP顧客醫療觀光、政府產業投資等相關諮詢，舉辦會議展覽會」，然而點進內文提供的網址，便會連結至附有危險網站警告訊息的網站。

▼南韓右翼人士近日實際走訪該間中餐廳。

該間旅行社過去甚至在首爾汝矣島設有辦公室，距離國會議事堂僅不到500公尺，研判是被視為中國海外秘密警局的中餐廳的另一分支據點。

針對先前《朝鮮日報》等韓媒報導，中國駐韓大使館二度透過聲明表示，報導內容子虛烏有。

另外，隨著「東方明珠」因中國海外秘密警局一事成為輿論焦點後，南韓右翼YouTuber便實際走訪拍攝，目前該間餐廳已經停業，且建築物的LED電子看板以韓文、中文雙語寫道，「金錢控制輿論，愚弄韓國民眾，肥企操控政治，破壞韓中友好」、「東方明珠職員和王海軍家人生命安全受到威脅，懇請警方保護！」

韓媒《東亞日報》則指出，南韓當地民眾雖然看好位處漢江江畔的中餐廳「東方明珠」的絕美風景，但對餐廳提供的炸醬麵等料理以及員工服務態度一致給予負面評論，「餐點也太沒誠意了吧！別家外送餐點還比這間好。餐點很像是從電子微波爐拿出來的東西。所有餐點的CP值是最低的。炸醬麵糊了、炸醬也是稀稀的，好像被泡水一樣。只有風景漂亮而已」、「我連一顆星都不想給，這間餐廳根本在做有違本業的事」。

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