南韓調漲士兵薪水！每月「可領3.6萬元」伙食費增　維持常備軍50萬

▲南韓士兵薪水每月將調漲至新台幣3.6萬元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）核武導彈的威脅與日俱增，為應付來自北韓的軍事壓力，南韓從2023至2027年預計投入軍費達331兆韓元（約新台幣7.98兆元），其中包含完善導彈攔截體系、採購20架F-35A匿蹤戰機、建造能搭載潛射彈道飛彈（SLBM）的3600噸級中型潛艇，常備軍力維持在50萬人，士兵月薪則提升至150萬韓元（約新台幣3.6萬元）。

根據《韓聯社》，南韓國防部今（28）日正式發表「2023至2027年國防中期計畫」，其常備軍力將維持在50萬人，雖然軍隊規模與現在幾乎一樣，不過中領（中校）、少領（少校）等幹部人數則從佔比40.2%（20萬1千人）提升至40.5%（20萬2千人），且著重在補充熟練作戰、戰鬥領域的幹部人數。

而一般士兵的薪水，以兵長（相當於我國軍階的下士、中士）為例，至2025年底前將調漲至月薪150萬韓元，而士兵單日的基本伙食費用將逐步調漲，今年已從1萬1000韓元調整至1萬3000韓元，預估2025年底前調漲至1萬5000韓元。

隨著北韓核武與導彈威脅導致緊張情勢升溫，南韓也跟著大幅提高軍事國防預算，加速南北兩韓的軍事競賽。在5年度的國防中期計畫案中，南韓計畫建造能搭載SLBM的3600噸級中型潛艦，實際部署南韓自主研發的戰術地對地飛彈「遠程砲殺手」KTSSM，以及能癱瘓北韓電網的斷電炸彈（Blackout Bomb）。

為了能夠精準探測、破壞北韓的核武設施與移動式飛彈發射車（TEL），南韓計畫投入資金擴充用來攔截與反智的「殺傷鍊」（Kill Chain），同時追加引進20架F-35A匿蹤戰機。

作為迅速探測、攔截北韓導彈與長射程砲的「韓國型飛彈防禦攔截系統」（KAMD）的一環，將推動同時運用彈道飛彈預警雷達Ⅰ/Ⅱ、運用8000噸級神盾驅逐艦、追加運用雷達、完備天弓-Ⅱ與愛國者系列飛彈，以及長程地對空飛彈（L-SAM）的戰力部署。

另外，「大規模懲罰報復武器」（KMPR）為當南韓面臨北韓使用核武、大規模殺傷性武器（WMD）攻擊時，破壞北韓全境的核心軍武設施。對此，南韓計畫將提高導彈彈頭重量與數量，並補強特戰用輕型戰術輪車、無人作戰飛機等戰力。