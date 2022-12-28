聖誕節恐怖車禍！爸媽當場死在座位上　3幼童伴屍2天奇蹟存活

▲爸媽被人發現時已經身亡，3名孩童存活了下來。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲聖誕假期發生一起不幸案件，28歲男子傑克(Jake Day)與25歲妻子辛蒂(Cindy Braddock)開車載著3名幼孩時突然失蹤，警方接獲報案展開搜尋，發現一家人路上遇到重大車禍，2名家長當場身亡，留下3名孩童受困車上伴屍2天。

28歲傑克與妻子辛蒂25日凌晨1時，開車載著5歲女兒、2歲兒子與剛出生的嬰兒，從西澳大利亞洲諾瑟姆(Northam)離開，計畫前往約2小時車程的康迪寧(Kondinin)親戚家中過聖誕節，然而後來一家人卻突然失蹤。

Parents Cindy Braddock and Jake Day tragically found dead in car, three kids survive https://t.co/3OnTNg6Mzr pic.twitter.com/NxN1Or3IMF — John W. Blackman (@ifpainpersists1) December 27, 2022

親戚著急報案後，27日中午在距離康迪寧約10公里處路上發現一輛撞毀車輛，傑克與辛蒂在座位上已經死亡，車上3名幼童奇蹟存活。

警方趕到現場時，發現5歲與2歲孩童已經自行脫困，人就站在車外，然而嬰兒仍被綁在車上頭部受傷，3人後來被送到珀斯兒童醫院接受治療，目前情況穩定。