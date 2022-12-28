烏俄戰爭開打300天！2023年「5大可能走向」曝　專家料普丁慘敗

▲烏俄苦戰10個月，全球都在期盼和平到來的一天。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭開打至今已過307天，造成全球經濟衰退、市場供需不足，所有人都在翹首盼望和平重降的一天。BBC採訪了多位軍事分析人士，估計這場戰爭可能會往以下5大方向邁進。

▲專家認為，明年的春季進攻將是烏俄戰爭的重要一役。（圖／CFP）

1. 俄羅斯的春季攻勢是關鍵

隨著冬天到來，俄羅斯試圖停戰，為即將在明年春季發動的新攻勢蓄力養銳。英國艾希特大學戰略研究所副主任克拉克（Michael Clarke）表示，由於烏克蘭有更好的裝備，受寒冬影響較小，加上烏克蘭目前的反攻勢如破竹，甚至將俄軍逼退到2月份開始進攻的區域，因此基輔可能不願停下腳步，直到收復赫爾松為止。

雖然要烏克蘭越過第聶伯河東岸，攻擊俄羅斯通往克里米亞的道路有點強人所難，但克拉克不敢排除基輔發動新攻擊的可能。另外，由於普丁已明確表示他不會停止行動，而烏克蘭也指出該國會為生存而戰，因此克拉克估計，烏俄之間的戰爭幾乎不可能停止，甚至會引發更多戰爭，雙方即使停火也只是短暫性的。

▲多數專家認為，烏克蘭將取得最後勝利。圖為烏克蘭此前收復赫爾松的景象。（圖／路透）

2. 烏克蘭將贏回自己的土地

華盛頓分析師與科學家皮翁特科夫斯基（Andrei Piontkovsky）認為，烏克蘭最晚將在2023年春季收復所有失土，並取得最終勝利，而造成關鍵勝利的原因，其一是因為烏克蘭從軍隊到整個民族都充滿了動力、決心和勇氣，其二則是因為西方在姑息了普丁這位俄國獨裁者這麼多年後，終於意識到了自己面臨的威脅。

他表示，烏克蘭取得勝利的時間將取決於北約（NATO）的援烏速度，因為北約提供的軍事攻擊武器將改變這場戰爭的遊戲規則。他預計，梅利托波爾將在幾周或數月內成為關鍵戰場，而烏克蘭人奪回梅利托波爾後，將輕鬆往亞速海進發，切斷俄軍的克里米亞供應和通訊路線，取得毀滅性進展。

▲專家認為普丁的嚴重誤判導致戰爭陷入膠著，因此他很有可能會被逼宮。（圖／達志影像／美聯社）

3. 戰爭看不到盡頭

今年2月，由於普丁嚴重誤判形勢，以為其他國家會冷眼旁觀烏克蘭被攻擊，同時也看輕了烏克蘭人保家衛國的決心，大動作發動進攻，沒想到竟讓這場戰爭持續拖延了10個月，仍看不到結束的跡象，甚至雙方多次重啟的停戰談判，也因為雙方不願改變核心要求，而難以達成和平協議。

英國倫敦國王學院戰爭研究所的贊切塔（Barbara Zanchetta）指出，俄國可能會重演美國在越南戰爭、蘇聯在阿富汗戰爭失利後的景象，內部政治發生狀況，導致誤判形勢的領導人必須下台負責。不過贊切塔強調，這種可能性只會在西方堅定支持烏克蘭的情況下才可能發生，但烏克蘭因戰爭成本越來越高，在國內外承受的壓力都愈來愈大。

▲專家估計普丁將會慘敗。（圖／CFP）

4. 除了俄羅斯慘敗，沒有其他結果

前美國駐歐洲陸軍總指揮霍奇斯（Ben Hodges）表示，烏克蘭毫無疑問將在2023年贏得這場戰爭。他與克拉克持相同看法，認為烏克蘭軍隊將比俄軍更有能力應對今冬，甚至認為烏克蘭可能在明年1月進入解放克里米亞的最後階段，並在2023年底完全控制克里米亞。

霍奇斯解釋，戰爭是對意志的考驗，因此後勤極為重要，「烏克蘭人和士兵的決心，以及烏克蘭迅速改善後勤狀況的速度，已註定了俄羅斯的失敗」。他也指出，烏克蘭正在馬力波、別爾江斯克等亞速海沿岸進行基礎設施重建，因此北克里米亞運河的重新開放將會是另一個受關注的重要計畫。

▲俄羅斯目前只有半數新軍上了前線，因此他們還有兵力能和烏克蘭再耗一陣子。（圖／CFP）

5. 期待現狀維持

以色列軍事專家根德爾曼（David Gendelman）認為，烏俄下一階段想要實現的目標並不是如何結束戰爭，而是期待維持現狀，「俄羅斯動員的30萬大軍只有約一半進入了戰區，普丁仍有兵力發動進攻，因此俄羅斯會持續佔領頓巴斯地區，但烏克蘭軍隊不太可能在當地實現重大突破」。

根德爾曼猜測，俄軍可能會延續目前的戰術，在狹窄的方向壓制烏克蘭部隊，並緩慢往巴赫穆特、阿夫迪夫卡等地區推進，同時繼續採用消耗戰略，打擊烏克蘭能源基礎設施。他指出，目前烏克蘭最有戰略價值的方向是向南，從馬力波和別爾江斯克切斷俄羅斯通往克里米亞的通道，或是選擇在斯瓦托夫壓制整個俄羅斯前線的北翼，然而烏克蘭還有多少軍力來完成這一點令人擔憂。