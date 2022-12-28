美眾議員「學、經歷造假」照樣宣誓就職！　他坦承：只是美化一下

▲美國共和黨籍眾議員當選人桑托斯（George Santos）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨籍眾議員當選人桑托斯（George Santos）被爆出學經歷造假，而他也大方坦承「美化」了自己的簡歷，但強調自己明年1月仍會宣誓就職，「我在競選時談論的是人民的擔憂，而不是我的履歷。」

根據BBC報導，現年34歲的桑托斯當選紐約州眾議員，但近來卻被踢爆，他的學經歷通通是假的，不但謊稱自己畢業於紐約市立大學柏魯克分校（Baruch College），還說自己曾在金融集團高盛和花旗工作過。

事實上桑托斯根本沒在這兩家公司工作過，甚至根本沒有大學學歷，而他被媒體抓包後，也向《紐約郵報》表示，自己確實做錯了，「我沒有從任何一所高等學府畢業，我很羞愧，也很抱歉美化了我簡歷，我承認這一點，我們在生活中總會做傻事。」

準備在明年1月3日就職的桑托斯堅稱，自己並不是罪犯，這場爭議不會阻止他待滿2年任期，「我在競選時談的是人民的擔憂，而不是我的履歷，我打算兌現我在競選期間做出的承諾。」

桑托斯的對手、民主黨候選人齊默爾曼（Robert Zimmerman）則在推特痛批，桑托斯已經承認自己是騙子，司法必須對他的行為採取行動，還建議他應該要辭職，「用你的真實過去面對選民，並在補選中再跟我競爭一次。」