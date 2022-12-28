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吃飯不要看！型男牙醫開挖「終極蛀牙」　夾出一坨坨超噁黑色物體

▲▼美國型男牙醫在網路短影音平台分享許多誇張得牙科案例。（圖／翻攝自TikTok「thekidzdentist」）

▲美國型男牙醫在網路短影音平台分享許多誇張的牙科案例。（圖／翻攝自TikTok「thekidzdentist」，下同）

記者張寧倢／編譯

飯後刷牙有多重要？看這名外國牙醫的影片就知道。美國洛杉磯一名型男牙醫師在TikTok上創立頻道「thekidzdentist」，分享許多嚴重蛀牙的治療過程，其中一段影片播放量已突破1.2億次，病患蛀壞的臼齒中竟然挖出一坨坨噁心的黑色物體，疑似是綠色葉菜類食物的殘渣。

●以下畫面恐引發不適，觀看前請謹慎斟酌

@thekidzdentist WHAT THE MUNCH?!? #dentist #tooth #teeth  Munch (Feelin’ U) - Ice Spice

根據《每日郵報》報導，最初以實境秀走紅的「戰痘醫師」珊卓拉（Dr. Sandra Lee）透過在TikTok、YouTube分享治療囊腫、痤瘡的影片，成功掌握網路流量密碼。最近洛杉磯型男牙醫「The Kidz」也跟隨這名皮膚科醫師的腳步，在TikTok上分享他為患有各種嚴重牙科問題的病患治療短片，每則影片至少都有數十萬到數百萬點閱率，最高的一則甚至突破1億2740萬次播放量。

▲▼美國型男牙醫在網路短影音平台分享許多誇張的牙科案例。（圖／翻攝自TikTok「thekidzdentist」）

▲一名患者牙齒裡頭卡了發黑的食物殘渣。

影片中醫生拿工具檢查病患下排一顆蛀牙到變色的臼齒，首先找到一小塊黃色碎屑，後來又發現牙齒裡竟然塞了許多發黑的食物殘渣，接連夾出一坨又一坨的深色菜葉，還夾雜著乳白色顆粒，而這些不應該出現在牙齒結構裡的東西最終都被吸進設備管道之中。

影片迄今累積3.5萬則網友留言，有人說「嘿兄弟，我們吃菠菜和米飯，但我們不把它儲存在牙齒裡」、「裡頭藏了一頓飯菜」、「是為了準備過冬」、「我懷念30秒前的我」、「那裡面是個完整的生態系」。還有不少網友留言表示，看完這個影片，他們已經立刻去刷牙了。

除了蛀牙裡頭卡食物殘渣之外，「thekidzdentist」頻道還分享了各式各樣的誇張案例，例如嚴重牙結石、牙周病、牙齒被糖分蛀光的「奶瓶性齲齒」等，讓許多人看得心驚膽跳，更重視牙齒清潔。

@thekidzdentist TOOTH GOOP!! What is stuck in this huge cavity #dentist #teeth #tooth  Marimar - Thalia

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關鍵字：

牙醫蛀牙牙科北美要聞

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