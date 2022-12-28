水牛城暴風雪中「刁車」　她受困逾18hrs死在車裡！最後求救影片曝

▲美國紐約州水牛城22歲的實習護士受困暴風雪中超過18小時，被發現死在車內。（圖／翻攝自Facebook／JuicyBichy Brown，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國受冬季風暴侵襲天氣嚴寒，紐約州北部水牛城幾乎被冰封。當地一名22歲準護士結束輪班，從醫院開車返家時被困在暴風雪中逾18個小時，期間只能待在車裡開暖氣取暖，但馬路積雪不斷上升，她午夜時分在通訊軟體的家族群組中上傳了「最後一段」受困影片，隔天才被發現在車內身亡。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，水牛城22歲的實習護士泰勒（Anndel Taylor）上周五（23日）結束醫院輪班，開車返家時遭遇「百年一遇的暴風雪」，當天她透過手機通訊軟體，在家族群組中向北卡羅來納州的家人們透露，自己被困在雪中，而且外面降雪的速度很快。

▲泰勒生前拍下的最後一段影片。

泰勒於23日下午4時15分先是傳了一張車窗完全被雪覆蓋視線的照片，隨後24日平安夜的午夜剛過，她發出最後一段受困影片報平安，影片中她搖下車窗，拍攝外頭的風雪，不到幾公尺的距離還有另一輛受困的貨車閃著警示燈，最後畫面拍到她駕駛座外的車身、後照鏡已經堆了厚厚積雪。

Anndel Taylor, a 22 year old nurse, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work.



She sent her family this video from inside the car and was found frozen dead 18 hours later...#Buffalo #cold #NewYork pic.twitter.com/pQXueHUziF — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) December 27, 2022

泰勒的母親說，當時女兒一直在群組上和家人說話，還說她已經打了911緊急電話，但救援人員說所有救援設備也困在雪中，於是女兒就向家人報平安說，她打算在等待救援期間小睡一會，如果醒來救援人員還沒有來，她再試圖徒步逃生。其他姐妹也多次幫泰勒打911報警，但都無濟於事。

遺憾的是，到了聖誕節前夕的早晨，泰勒再也沒有接電話。最後親友終於在24日當天下午找到了她的車輛，打破車窗就發現泰勒的遺體，懷疑她是因一氧化碳中毒死亡，因為此時距離她首次告知受困雪中已經過了24個小時，汽車排氣管被積雪堵住。母親聲稱，即使已發現了遺體，警方卻到25日聖誕節下午才來到現場處理，泰勒的遺體又在車裡放置了24小時。

▲泰勒來不及過生日就在平安夜當天死亡。

家屬表示，泰勒明年1月13日就要過23歲生日，她前陣子還收到放在聖誕樹下的驚喜禮物，怎知一場暴風雪讓她困在超過50英吋（約1.3公尺）的積雪裡，讓她來不及過生日。地方當局表示，水牛城所在的伊利郡（Erie County）在這波酷寒天氣中已有35人死亡，其中3人被發現死在車輛中。