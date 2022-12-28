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水牛城暴風雪中「刁車」　她受困逾18hrs死在車裡！最後求救影片曝

▲▼紐約州水牛城22歲的實習護士泰勒（Anndel Taylor）受困暴風雪中超過18小時，24日被發現死在車內。（圖／翻攝自Facebook／JuicyBichy Brown）

▲美國紐約州水牛城22歲的實習護士受困暴風雪中超過18小時，被發現死在車內。（圖／翻攝自Facebook／JuicyBichy Brown，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國受冬季風暴侵襲天氣嚴寒，紐約州北部水牛城幾乎被冰封。當地一名22歲準護士結束輪班，從醫院開車返家時被困在暴風雪中逾18個小時，期間只能待在車裡開暖氣取暖，但馬路積雪不斷上升，她午夜時分在通訊軟體的家族群組中上傳了「最後一段」受困影片，隔天才被發現在車內身亡。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，水牛城22歲的實習護士泰勒（Anndel Taylor）上周五（23日）結束醫院輪班，開車返家時遭遇「百年一遇的暴風雪」，當天她透過手機通訊軟體，在家族群組中向北卡羅來納州的家人們透露，自己被困在雪中，而且外面降雪的速度很快。

▲▼紐約州水牛城22歲的實習護士泰勒（Anndel Taylor）受困暴風雪中超過18小時，24日被發現死在車內。（圖／翻攝自Facebook／JuicyBichy Brown）

▲泰勒生前拍下的最後一段影片。

泰勒於23日下午4時15分先是傳了一張車窗完全被雪覆蓋視線的照片，隨後24日平安夜的午夜剛過，她發出最後一段受困影片報平安，影片中她搖下車窗，拍攝外頭的風雪，不到幾公尺的距離還有另一輛受困的貨車閃著警示燈，最後畫面拍到她駕駛座外的車身、後照鏡已經堆了厚厚積雪。

泰勒的母親說，當時女兒一直在群組上和家人說話，還說她已經打了911緊急電話，但救援人員說所有救援設備也困在雪中，於是女兒就向家人報平安說，她打算在等待救援期間小睡一會，如果醒來救援人員還沒有來，她再試圖徒步逃生。其他姐妹也多次幫泰勒打911報警，但都無濟於事。

遺憾的是，到了聖誕節前夕的早晨，泰勒再也沒有接電話。最後親友終於在24日當天下午找到了她的車輛，打破車窗就發現泰勒的遺體，懷疑她是因一氧化碳中毒死亡，因為此時距離她首次告知受困雪中已經過了24個小時，汽車排氣管被積雪堵住。母親聲稱，即使已發現了遺體，警方卻到25日聖誕節下午才來到現場處理，泰勒的遺體又在車裡放置了24小時。

▲▼紐約州水牛城22歲的實習護士泰勒（Anndel Taylor）受困暴風雪中超過18小時，24日被發現死在車內。（圖／翻攝自Facebook／JuicyBichy Brown）

▲泰勒來不及過生日就在平安夜當天死亡。

家屬表示，泰勒明年1月13日就要過23歲生日，她前陣子還收到放在聖誕樹下的驚喜禮物，怎知一場暴風雪讓她困在超過50英吋（約1.3公尺）的積雪裡，讓她來不及過生日。地方當局表示，水牛城所在的伊利郡（Erie County）在這波酷寒天氣中已有35人死亡，其中3人被發現死在車輛中。

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