美國考慮跟進日本　針對「來自中國旅客」加強入境檢疫

記者張方瑀／綜合報導

中國大陸自明年1月8日起解除入境隔離措施，日本政府隨即宣布，所有從中國入境的旅客都必須進行檢疫，而美國傳出也考慮跟進。

▲美國紐約甘迺迪國際機場。（圖／路透）



中國大陸明年1月8日起恢復公民出境旅遊，根據《彭博社》、《路透社》報導，美國官員表示，正在考慮是否要跟進日本，對來自中國的旅客採取新的新冠肺炎預防措施。匿名官員透露，美國當局對中國病例激增感到擔憂，同時對感染數據的透明度提出質疑。

日本首相岸田文雄27日緊急宣布，針對中國旅客實施新的防疫措施，從12月30日零時起，所有來自中國或7天內有中國旅遊史的旅客，都需在入境時快篩檢測。

除了日本以外，韓國疾病管理廳21日宣布，中國自16日起被韓方列入「檢疫查驗重點國家」的名單中，加大中國旅客在韓國仁川機場的入境檢疫力度；義大利米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）將對所有來自中國的入境旅客進行核酸檢測，目前這項新制度預計執行到明年1月30日；馬來西亞也採取了新的追蹤和監控措施。

目前中國正在經歷史上最大規模的新冠疫情，引發世界各地公共衛生官員的擔憂；據當地衛生部門統計，上星期曾創下單日3700萬人確診的紀錄。衛生專家也擔心，如此大規模的感染恐會引發新的變種病毒出現。