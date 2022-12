普丁心腹預言「馬斯克2023當總統」　他傻眼親回：最荒謬預測

▲全球首富馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

普丁心腹、俄羅斯前總統梅德韋傑夫27日在推特發出關於2023年的10大預測,其中一項預測指出,美國會爆發內戰,且全球首富馬斯克(Elon Musk)將當上總統。這也讓馬斯克在推特留言表示,「這是我聽過最荒謬的預測。」

梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)在推特發文指出,到了2023年美國將爆發內戰,加州、德州因此成為獨立國家,德州和墨西哥將組成一個同盟國,且在內戰結束後,馬斯克將贏得總統選舉,這些州將交給共和黨。

馬斯克隨即親自留言表示,這簡直是史詩級的預測,並接著留言說,「這絕對是我聽過最荒謬的預言,同時顯示出他驚人地缺乏對人工智慧和可持續性能源進步的知識。」

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy.