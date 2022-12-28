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阿富汗「一人抗爭」　女學生獨自在大學門口舉牌要求讀書

文／中央社

18歲阿富汗女學生馬瓦周末期間隻身抗議女性遭到禁止接受大學教育，在喀布爾大學門口高舉寫有「要讀書」抗議海報的她，必須忍受塔利班警衛的奚落和羞辱。

法新社報導，這位女學生只願意用馬瓦（Marwa）這名字受訪。她說：「有生以來我第一次感到如此驕傲、堅定、強大，因為我挺身對抗，跟他們要求真主賜予我們的權利。」

在阿富汗，自從塔利班（Taliban）重新掌權以來，女性引領抗議變得越來越罕見，尤其年初核心女權活動家遭到拘捕以後。參與活動人士有可能被捕、遭到暴力相向，或是被社會污名化。

但是馬瓦不改其志。她站在阿富汗第一學府喀布爾大學（Kabul University）校門口數公尺外高舉海報，坐在車裡的姐妹用手機拍下她沉默抗議的影片。

阿富汗女性遭禁止接受大學教育。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀布爾大學外聚集的女學生。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

塔利班上周禁止女性接受大學教育，這項踐踏女權的新舉措招致國際公憤。一些女性曾經試圖就此展開抗議，卻被火速驅離。

馬瓦25日帶著寫有阿拉伯文「讀書」的海報，當著喀布爾大學入口警衛的面，勇敢地高高舉著。

「他們用真的很難聽的話罵我，我只是冷靜以對。我要展現單一阿富汗女性的力量，證明即使只有一個人也可以挺身對抗壓迫。」她說：「其他姐妹們看到連一個女孩也可以反抗塔利班，就會鼓勵她們挺身打倒塔利班。」

儘管塔利班重新掌權的時候曾經承諾實施較溫和規定，卻堅持更嚴厲限制女性，實際上排擠女性參與公眾生活。

當局24日又下令禁止女性為非政府組織（NGO）工作。

阿富汗女性遭禁止接受大學教育。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗女性受到許多限制。

女子中學已被勒令關閉超過一年；許多失去原本政府職缺的婦女只得到微薄薪資，讓她們待在家中；女性也不可以前往公園、健身房和公共浴室。

塔利班表示，相關限制出於婦女不遵守戴頭巾等嚴格伊斯蘭服儀規定。

馬瓦的未來心願是成為畫家。但是她表示，阿富汗全國已經成為一座女子監獄。

她說：「我不想要遭到囚禁，我有遠大夢想要去達成。這是我為何決定挺身抗爭。」

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