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美眾院跟進法令規定　所有設備禁用TikTok

▲▼TikTok,抖音。（圖／路透）

▲TikTok被美國政府盯上。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

有中國母公司字節跳動血統的熱門App「TikTok」，在美國面臨更艱難的局面，眾議院27日通過禁令，院內所有裝置和設備都將禁止安裝TikTok，這項禁令是跟進先前的決定，即美國政府所有裝置設備都不得安裝TikTok，即將生效。

綜合外電報導，眾議院行政首長27日在給所有眾議員和員工的訊息中寫道，TikTok被美國政府以「由於多個安全問題而有高風險」為由，視為危害國家安全的App，眾議員旗下的所有裝置都應刪除此App。

因為擔憂中國政府會藉由App大規模取得美國公民的個資內容，此前美國多州州政府已紛紛對TikTok下達禁令，截至上周已增至多達19州頒布禁令，至少在州政府內部部分封鎖TikTok。

上周通過1.66兆元（約新台幣51兆元）的綜合支出法案，將在明年9月30日以前為美國政府提供資金，法案中明訂聯邦政府必須在旗下所有裝置中封鎖TikTok，等美國總統拜登簽署後即生效。

眾議院行政首長發言人告訴路透社，繼綜合支出法案禁止政府部門裝置安裝TikTok後，眾議院行政首長與委員會合作在眾院層面祭出相關政策。在給所有眾議員和員工的訊息中明確指出，只要有安裝TikTok的都會被要求刪除，並且禁止下載。

TikTok對此尚未給予最新回應。

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