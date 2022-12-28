普丁心腹斷定「馬斯克將當選美國總統」　2023十大預言曝光

▲梅德韋傑夫是普丁的忠心的心腹。（圖／美聯社）

記者張靖榕、林彥臣／綜合報導

對俄羅斯總統普丁忠心的前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），繼聖誕節當天喊出俄羅斯核武庫能讓西方國家不敢宣戰之後，27日又在推特發表最新的10則驚世預言，其中甚至預言特斯拉創辦人馬斯克，將會在美國內戰之後當上總統。

梅德韋傑夫在推特表示，每當新一年的前夕，許多人都喜歡對未來做出一些預測，他說各種充滿未來主義的荒謬預言都會在此時出籠，「以下是我們的貢獻，2023年可能會發生的事：」

1. 石油價格將上漲至每桶 150 美元，天然氣價格將達到每千立方米 5000 美元

2. 英國將重新加入歐盟

3. 英國回歸後歐盟將解體；歐元將不再作為前歐盟貨幣使用

4. 波蘭和匈牙利將佔領前烏克蘭的西部地區

5. 第四帝國將建立，包括德國及其衛星國的領土，即波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、「基輔共和國」和其他邊緣國家

6. 法國和第四帝國之間將爆發戰爭。歐洲將分裂，波蘭在此過程中重新劃分

7. 北愛爾蘭將脫離英國並加入愛爾蘭共和國

8. 美國將爆發內戰。加州、德州因此成為獨立國家，德州和墨西哥將組成一個同盟國。在內戰結束後馬斯克將贏得總統選舉，把這些州將交給共和黨

9. 所有最大的股票市場和金融活動都將離開美國和歐洲，轉移到亞洲

10. 「布雷頓森林體系」（二戰後以美元為中心的國際貨幣體系）將崩潰，導致國際貨幣基金組織和世界銀行崩潰。歐元和美元將停止作為全球儲備貨幣流通。法定數位貨幣將被積極使用

▲馬斯克說梅德韋傑夫的預言很荒謬。（圖／路透）

該篇貼文引起討論，馬斯克本人也在底下留言，「史詩級的預測」！他接著表示這些肯定是他聽過最荒謬的預言，而且內容也展現出預言者對人工智慧和永續能源進程的驚人無知。

馬斯克先前無償提供星鏈衛星（Starlink）給烏克蘭，但因為成本高昂，一度表態需要收費，引起自由世界的愕然和撻伐，最終由美國政府買單。馬斯克也針對俄烏戰爭發表過看法，認為烏克蘭應以割讓領土給俄羅斯來終結戰爭，當時得到了梅德韋傑夫的大加讚賞。

梅德韋傑夫則是讓普丁持續待在俄羅斯核心決策圈的幫手之一。由於普丁於2008年至2012年間擔任總理，心腹梅德韋傑夫便在此時擔任總統，實際由普丁繼續操作國家走向，任期屆滿後再讓普丁「無痛回鍋」擔任總統。