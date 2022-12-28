普丁心腹預言「美國爆發內戰」　第四帝國將與法國開戰重劃歐洲

記者林彥臣／綜合報導

普丁心腹、前俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）27日在推特上發表一系列總共10則預言，包括「美國會爆發內戰」、「第四第國會與法國開戰」、「馬斯克會成為美國總統」等等。全球首富馬斯克還因此發推文嘲諷，梅德韋傑夫展現「驚人的無知」。

梅德韋傑夫的預言包括

1. 石油價格將上漲至每桶 150 美元，天然氣價格將達到每千立方米 5000 美元



2. 英國將重新加入歐盟



3. 英國回歸後歐盟將解體；歐元將不再作為前歐盟貨幣使用



4. 波蘭和匈牙利將佔領前烏克蘭的西部地區



5. 第四帝國將建立，包括德國及其衛星國的領土，即波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、「基輔共和國」和其他邊緣國家

6. 法國和第四帝國之間將爆發戰爭。歐洲將分裂，波蘭在此過程中重新劃分



7. 北愛爾蘭將脫離英國並加入愛爾蘭共和國



8. 美國將爆發內戰。加州、德州因此成為獨立國家，德州和墨西哥將組成一個同盟國。在內戰結束後馬斯克將贏得總統選舉，把這些州將交給共和黨



9. 所有最大的股票市場和金融活動都將離開美國和歐洲，轉移到亞洲



10. 「布雷頓森林體系」（二戰後以美元為中心的國際貨幣體系）崩潰將崩潰，導致國際貨幣基金組織和世界銀行崩潰。歐元和美元將停止作為全球儲備貨幣流通。法定數位貨幣將被積極使用

馬斯克在推特上嘲諷，「這是我聽過最荒謬的預測，顯示出俄羅斯官員對人工智慧與永續能源的驚人無知」。