單身男聖誕節狂操「另一半」！隔天驚覺動不了淚勸：請善待伴侶

▲過度沉迷手遊恐怕也會傷身。（示意圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

隨著智慧型手機越來普及、手遊選項越來越多，雖然適度遊玩遊戲可以紓解壓力，但過度沉迷恐怕也會傷身。一名單身男子表示，最近下載了一款手遊，常常一玩就玩到凌晨2、3點，結果某天起床卻發現大拇指跟手肘痛到不行，請假就醫才知道是「媽媽手」跟「高爾夫球肘」的急性發炎，讓他嚇壞疾呼「請大家好好善待自己的伴侶」。

一名網友在Dcard發文表示，前幾個禮拜他開始玩噠噠特攻，不料才到第二張就卡關，讓他一怒之下花了更多時間破關，常常一玩就到凌晨2、3點，彷彿是中毒一般，不料某天起床的時，就發現大拇指跟手肘痛到不行，連手機都不太能使用，當下還以為自己右手廢了，最後靠著左手和語音輸入才勉強完成請假，並到附近診所報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO分享2招舒緩手痛的按摩方式。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO透露，他原本擔心會是手癌，甚至須要進行韌帶手術，心中相當忐忑，結果看診時才被醫生告知，是手機玩太多，長時間姿勢不良，加上緊張之下導致手指太過用力，才會有媽媽手跟高爾夫球肘的急性發炎，只要休息跟按摩紓緩就會好了。

對此，他也分享醫生教的幾個舒緩手痛的按摩，希望像他這樣打遊戲打到要去看醫生的人，能少一個是一個，「1.抓握的肌肉會連結到手肘內側，往這方向按摩可以舒緩。2. 將手向後凹可以伸展過度緊繃的手臂肌肉。」最後，他也呼籲，「聖誕節過了還有跨年，請大家好好善待自己的伴侶，接下來還有無數個夜需要他的陪伴。」