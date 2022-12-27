連射100發機關炮也無用！無法擊落北韓無人機　南韓軍方道歉

▲北韓嘲笑南韓軍隊只不過是一群失去上下互信的「烏合之眾」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（26）日上午10時25分起派出5架無人機侵擾南韓領空，足跡遍及首爾、仁川江華島、京畿道坡州與金浦，儘管南韓派出20架軍機並發射100發20mm機關砲，仍無法將之擊落。對此，南韓軍方今（27）日下午正式道歉，坦承軍方應對能力確實不足，承諾未來會儘早創建無人機部隊、取得匿蹤無人機。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部27日透過作戰本部長姜信哲（강신철，音譯）發表聲明，針對無法成功擊落北韓無人機一事向全國民眾道歉，「昨天敵方（北韓）5架無人機侵犯大韓民國的領空，雖然我軍即時探測追蹤，但卻無法將之擊落，對此感到相當抱歉。」

姜信哲表示，雖然以南韓探測與打擊資產，能夠充分應對構成南韓實質性威脅的敵軍攻擊用無人機，但偵察用小型無人機的大小僅3公尺以下，因此在探測上受到相當限制，「從結果而言，我軍的應對態勢實在相當不足，造成全國民眾深感擔憂。」

姜信哲透露，為了應對來自北韓無人機的軍事挑釁，未來南韓將依各級部隊詳細檢驗如何運用探測與打擊資產，積極使用探測資產，在北韓無人機侵犯初期就能成功辨別出北韓的無人機。

南韓總統尹錫悅27日上午在國務會議提到，已計畫早期創建無人機部隊。姜信哲對此回應，「為了強化戰力，將會在短期內創設具備多種能力的『無人機部隊』，隨時監控偵察北韓的主要軍事設施，取得物理性、非物理性的打擊資產，並早日完成創建匿蹤無人機部隊的目標。」

姜信哲也承諾，「未來將迅速在短時間內取得，能透過非物理性的手段阻斷敵方無人機電波、雷達等設備（必須資產）。」

姜信哲表示，「我軍從過去以來雖然就連探測、識別敵軍無人機也無法辦到，但此次卻能成功探測、追蹤到敵機。」

姜信哲透露，南韓軍方在26日的「反制作戰」中以技術方面取得優勢，因此決定在該狀態下實施偵察作戰，越過軍事分界線（MDL）以北，向北韓動用了偵察資產。