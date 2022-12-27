男友家衣櫥驚見屍體！警破解司機「失蹤6天」真相　他曝曾殺前女友

▲南韓一名60歲的計程車司機慘遭殺害，被兇嫌藏屍在住處衣櫥。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來爆發一起離譜的血腥兇殺案！一名女子無意間在同居男友的衣櫥，發現一具身份不詳的男性屍體，她向警方報案後，警方才發現該具遺體的身份既然是失蹤6天的60歲計程車司機，警方旋即逮捕作案的32歲男子。豈料，男子竟又向警方自首，表示今年8月才殺害50多歲的前女友。

根據《韓聯社》、《News1》，該名32歲的男子與現任同居女友住在京畿道坡州市的某座公寓，他20日晚間在京畿道高陽市喝酒後，在開著休旅車的過程中與60歲的計程車司機發生擦撞事故，當時他懼怕酒駕受罰，因此要求司機別報警，同時他以巨額修車費、賠償金作為條件，誘拐司機一同回家「商量」。

男子在酒駕的狀態下，與計程車司機分別開車抵達位於京畿道坡州市的住處。然而根據男子向警方的供述，他在協商過程中疑似與司機發生激烈的口角衝突，盛怒之下才拿鈍器將對方殺害。

事後，男子將計程車司機的遺體藏匿在衣櫥裡，同時將該輛計程車棄置於距住處1公里外的工地。

計程車司機失聯6天以來，兒子試圖透過撥打電話、傳送Kakao Talk（通訊軟體）訊息取得聯繫，然而卻不斷遭到拒接，僅收到「爸爸很忙」、「沒辦法通話」、「手機快沒電了」等文字訊息，他發現文字訊息的語調與平常的父親不太一樣，懷疑父親發生事故，因此於25日凌晨3時25分緊急向警方報案失蹤。

同時，男子的同居女友25日聖誕節無意間在住處衣櫥裡發現一名陌生男子的遺體，她於25日上午11時20分撥打112向警方報案，男子的殺人罪嫌才東窗事發，警方確認該具遺體的身份為失蹤6天的計程車司機，現場也發現作案時使用的兇器。

警方將男子視為嫌疑犯，並於25日中午12時10分在京畿道高陽市一山西區的某間醫院將之逮捕，男子在此前曾與朋友發生爭執，因此傷了手臂，在該間醫院接受治療。

警方在逮捕男子後，不斷詢問現住處持有人的下落，起初男子僅表示「她離家出走後，就斷了聯繫」，之後他才坦承，住處是登記在50多歲前任女友的名義之下，而他今年8月狠心殺害前女友後，便將前女友棄屍在坡州市境內的某條漢江支流。

警方還發現，男子分別盜刷前任女友、計程車司機的信用卡，甚至還用死者的名義辦理數千萬韓元的銀行貸款，合計這5天的貸款與結帳紀錄，推測男子盜用的金額高達5000多萬韓元，其中竟然還包括買給現任同居女友的包包，作為聖誕節禮物。

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