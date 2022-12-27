快訊／北韓無人機又現蹤？南韓急發警告訊息搞烏龍　軍方稱：是鳥群

▲27日，北韓疑似右派出無人機侵擾南韓。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》，南韓仁川廣域市江華郡席毛島觀測到來自北韓的無人機，仁川市江華郡府今（27）日下午3時（台灣時間下午2時）向民眾發送緊急警告文字訊息。不過最新消息指出，南韓軍方稍早又表示，27日下午的情況應該不是北韓無人機所引起，研判是鳥群所導致。

江華郡關係人士透露，「今天下午從仁川市府接獲通報，表示(北韓)無人機又出沒了！我聽說，上午出現在京畿道坡州一帶的無人機飛行至江華島來。」

據悉，北韓昨（26）日派出5架無人機侵擾南韓領空，範圍包括首爾、仁川江華島、京畿道金浦市與坡州市，南韓派出20架軍機應付，儘管射出100發20mm機關砲，卻未能成功將之擊落，且一架輕型攻擊機KA-1出動任務時不慎墜毀於江原道橫城郡，2名人員彈射逃生。

南韓海軍陸戰隊27日下午1時30分在席毛島一帶觀測到北韓無人機出現又消失，因此緊急通報仁川市，之後再由江華郡於下午2時43分至45分向江華郡三山面、西島面一帶的居民2次發送文字警告訊息。

對此，海軍陸戰隊表示不願透露其他詳細資訊。

▲仁川市府向江華郡居民發送文字警告訊息，表示席毛島一帶觀測北韓無人機出沒。（圖／翻攝自南韓政府App 안전디딤돌）

初稿：14:21

更新：15:39