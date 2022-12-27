開18桌噴55萬！「結婚支出明細」曝　新娘笑：體驗主角的快樂

▲辦婚禮的開銷不便宜。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「算是朋友圈裡面第一個結婚的人，最近也開始有些朋友要結婚會問到我：結婚到底花多少錢？」一位新娘在Dcard分享辦婚禮的所有費用，列出鑽戒、婚紗、喜帖、婚宴等支出，曝光宴請18桌的總開銷，「96萬扣除收禮後，實際支出約55萬。」意外引發兩派網友熱議。

這位新娘子發文分享，「結婚到底要花多少錢？」她從2021年底就開始籌備，2022年6月舉行婚禮，期間花費鑽戒、對戒共20萬左右，拍婚紗花了約7萬8千元、喜餅約6萬3千元、喜帖約1萬元、服裝相關開銷（伴娘服、媽媽的禮服、婚鞋等）約3萬5千元。

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至於婚宴部份，18桌（不含開酒費、工作人員餐）共約34萬2千元，加上其他婚禮裝飾、小物、賓客禮品等等，共計42萬8千元上下。再加上小聘、喝茶（用於支出婚禮費用，故算進開銷），以及給工作人員的紅包約14萬3千元，合計96萬1538元，扣掉宴客收的禮金41萬後，實際開銷大概是55萬元。

▲原PO認為，想辦婚禮就不要想著要回本。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

新娘子文中補充，她認為如果要辦婚禮，就不要想著回本，「主要是自己體驗當男女主角的快樂！」而且婚宴要負擔的錢，其實不是開了幾桌，而是新秘、攝影師、婚禮布置、主持人等費用，「所以多看多比較價錢是最重要的啦～」並笑說，「不是要辦世紀婚禮的話，是不用花到百萬的。」

貼文釣出人夫也來留言分享，說他2017年結婚時，訂婚花了25萬，結婚時婚宴請了22桌，支出約42萬7千元，也就是67萬7千元左右。

話題引發兩派熱議，「價格好佛心！這樣總花費才81萬！真的CP值好高，不懂為什麼那麼多女生不想辦婚禮」、「81萬不如出國玩，根本不會想要辦這些東西」、「果然結婚還是有錢人的遊戲」、「想到就覺得結婚好累」、「花55萬買當主角的快樂」、「每個人選擇不同，最主要雙方談好就好。」