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恩恩案遭監察院糾正！新北衛生局「3點回應」：虛心接受

▲▼監委公布恩恩案調查報告。（圖／記者宋良義攝）

▲監察院公布恩恩案調查報告結果。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／新北報導

監察院今日公布恩恩案調查報告結果，列出衛福部、新北市府六大缺失，中央、地方都難卸責，均提出糾正。對此，新北市衛生局回應，這起事件讓感染新冠肺炎兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，衛生局虛心接受，持續改善。

根據監察院調查報告，衛福部及新北市政府有六大缺失。新北市消防局在恩恩案發前，已配合消防署修訂「新北市消防應變指引」，明定「應優先派遣救護車著裝前往」、「同時聯繫衛生單位指定後送醫院」兩者同時並進，但新北市消防局疏未配合上開修正後規定。

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根據錄音譯文顯示，新北市消防局雖無延宕之故意，但疏於修正處理流程且教育訓練不足，雖設有「防疫派遣中心」卻名過其實，難卸疏失之責。

另外，新北市衛生局和中和區衛生所於案發當日因疫情擴大，為配合清零政策，衛生單位人員忙於精準疫調及採檢送醫，業務量大，導致防疫專線時常處於忙線中。衛生單位人員雖無怠勤，但自動語音答覆內容，又將24小時緊急聯絡專線之說明置於語音最後，民眾難以注意。對此，新北市衛生局也列出以下3點回應。

一、面對病毒我們永遠學習謙卑，防疫工作需要不斷檢討、修正、改進，對於監察院提出糾正意見，衛生局虛心接受，持續改善。

二、這起事件讓感染新冠肺炎兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，中央流行疫情指揮中心隨即開放確診民眾自行就醫規定及公告兒童病例警訊表徵，新北市依循相關指引，積極精進送醫流程，開設兒童就診綠色通道，持續推動居家照護，擴大醫療收治量能。

三、COVID-19疫情持續三年來，面對病毒變異及防疫政策不斷調整，新北市所有醫護、警消、第一線防疫人員不眠不休、盡心盡力、全力以赴，為照護新北市民健康，我們會繼續努力、繼續精進，也希望各界能給第一線夥伴支持鼓勵。

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