正宮點頭男子爽娶2妻！4月後小老婆受不了喊「退貨」：他太髒了

▲伊斯蘭婚姻律師麗娜最近分享了一宗有趣的離婚案例。（組圖／翻攝自TikTok、取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞法律允許穆斯林最多可以迎娶4名合法妻子，但同時擁有多名配偶或許不是一件可以享盡齊人之福的事，因為當地有一名男子高興地娶了第2任妻子不到數月，新太太就一直吵著要和他離婚，追問之下才知道，原來是因為這名男子「太髒」，讓新太太受不了要「退貨」。

據當地媒體報導，伊斯蘭婚姻律師麗娜（Reina）最近在TikTok分享了一宗有趣的離婚案例。當地一名穆斯林男子婚後認識了另一名女性，2人墜入愛河，於是男子便請求正妻成人之美，允許他再娶。

令人出乎意料的是，正宮冷靜地接受了丈夫的請求，甚至表明只要丈夫願意繼續養她，那麼即使丈夫一周要陪新太太6天，她也不介意。於是男子和新太太便興高采烈地一起去結婚。

然而，第二段婚姻才剛展開不到4個月，第2任妻子就吵著要和丈夫離婚，原來男子的衛生習慣極差，即使上完廁所也不會沖水，新太太必須忍著惡臭替他善後，最後她終於受不了了，想要將男人「退回」給正室。

麗娜表示，早已知曉丈夫廬山真面目的正妻，正是因為對丈夫的惡行心灰意冷，所以才爽快地答應了丈夫再婚的請求；然而新太太從未與丈夫共處同一屋簷下，因此對丈夫的為人並不知曉，才掉入可怕的「衛生地獄」之中。最後，律師建議這對夫妻去接受婚姻諮詢，才挽救了2人的婚姻。