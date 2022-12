網路看片發現「主角是15歲女兒」　爸怒找拍攝男反被7人圍毆打死

▲男意外發現女兒的私密片在網路上流傳。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者李振慧/綜合報導

印度一名軍人意外發現15歲女兒所拍攝的淫穢影片流傳在網路上,氣得跑去找拍攝影片的少年,沒想到2家人理論時,竟然被男方家人當場打死,一起幫忙的兒子頭部也被打成重傷,目前正在醫院治療。

事件24日晚間發生在古吉拉特邦納迪亞德(Nadiad),身為邊境安全部隊(BSF)軍人的45歲男子瓦赫拉(Melaji Vaghela),意外發現女兒竟然被同班男朋友拍攝私密影片,影片還在網路上流傳,讓他非常生氣。

In a tragic incident, seven accused who attacked Border Security Force (BSF) constable Melaji Vaghela to death and injured his son on Saturday night were produced in Kheda court on Monday & court sent them to judicial custody. @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/DUtYWEuKi9