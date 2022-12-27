19歲女友突求婚…他竟「一巴掌打過去」扯髮狠踹　下場慘了！

▲男子狠揍女友。（圖／翻攝自推特／@Satya_Swara、@OfficeofSSC）

圖文／CTWANT

印度一名男子被女友求婚，沒想到下秒居然暴怒狠甩女友一巴掌，還把人過肩摔狠踹，根本往死裡揍。警方表示，目前已逮捕男子，同時查出其住家為違章建築，因此已出動挖土機把屋子剷平。

根據《ZeeNews》報導，印度中央邦雷瓦縣（Rewa）24歲男子邦卡吉（Pankaj Tripathi）日前竟在路上暴打19歲女友，從披露的影片可以看見，2人不停拉扯，接著邦卡吉一巴掌打下去，下秒抓住女友的頭髮過肩摔，狠踹數次，最後還裝好心把人拉起來，再幫忙拍掉身上的髒污。

之後被害人前往警局報案，但沒有被受理。由於男方下手實在太狠，影片迅速在網路上傳開，網友痛批要警方出來面對。

對此警長表示，已將失職員警停職，也已逮捕邦卡吉；初步了解，女生向邦卡吉求婚，並提到了婚禮的事情，邦卡吉才會暴怒攻擊。除此之外，還查出邦卡吉的住家是違章建築，且職業是司機，因此目前房子已被推平，駕照也被吊銷。

中央邦首席部長希夫拉傑（Shivraj Singh Chouhan）強調，這表達出一個強烈的訊息，即在中央邦對婦女犯下罪行的人不會倖免。（影片請點我）

延伸閱讀

▸ 十年好友酒後反目！男持酒瓶痛毆 害他眼球爆裂視力慘剩0.5

▸ 快訊／「文化成年禮」1200元 領取日期曝光

▸ 老公保險受益人是小三還金援1884萬 醫師娘炸裂提告結果出爐