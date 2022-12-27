19歲女友突求婚…他竟「一巴掌打過去」扯髮狠踹　下場慘了！

▲男子狠揍女友。（圖／翻攝自推特／@Satya_Swara、@OfficeofSSC）
圖文／CTWANT
印度一名男子被女友求婚，沒想到下秒居然暴怒狠甩女友一巴掌，還把人過肩摔狠踹，根本往死裡揍。警方表示，目前已逮捕男子，同時查出其住家為違章建築，因此已出動挖土機把屋子剷平。
根據《ZeeNews》報導，印度中央邦雷瓦縣（Rewa）24歲男子邦卡吉（Pankaj Tripathi）日前竟在路上暴打19歲女友，從披露的影片可以看見，2人不停拉扯，接著邦卡吉一巴掌打下去，下秒抓住女友的頭髮過肩摔，狠踹數次，最後還裝好心把人拉起來，再幫忙拍掉身上的髒污。
दर्दनाक..शर्मनाक..हैवानियत की हदें पार..राक्षस— ABHISHEK TIWARI (@abhisheknilmani) December 24, 2022
नाम कुछ भी दे दीजिए..सब कम पड़ जाएंगे@ChouhanShivraj राज में बेटियों के साथ ऐसा करने वालों का हश्र ऐसा हो कि हर 'राक्षस' आजीवन बिल से निकलने की हिमाकत ना करें
खबर:घटना रीवा की बताई जा रही है#MadhyaPradesh pic.twitter.com/GbLSNs3GW7
之後被害人前往警局報案，但沒有被受理。由於男方下手實在太狠，影片迅速在網路上傳開，網友痛批要警方出來面對。
對此警長表示，已將失職員警停職，也已逮捕邦卡吉；初步了解，女生向邦卡吉求婚，並提到了婚禮的事情，邦卡吉才會暴怒攻擊。除此之外，還查出邦卡吉的住家是違章建築，且職業是司機，因此目前房子已被推平，駕照也被吊銷。
中央邦首席部長希夫拉傑（Shivraj Singh Chouhan）強調，這表達出一個強烈的訊息，即在中央邦對婦女犯下罪行的人不會倖免。（影片請點我）
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