陸客來勢洶洶！日本怕爆　擬強制要求「入境快篩陰性」

▲中國大陸解封，日本將迎來大批陸客。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

中國大陸疫情仍在持續延燒中，但卻閃電宣布自2023年1月8日解除大部分防疫限制，包含入境後免隔離，此舉勢必將帶動海外觀光潮。面對來勢洶洶的陸客，目前已經大規模放寬入境規定的日本當局則不敢大意，打算強化對陸客的入境限制，有意要求來自中國大陸的旅客不論是否施打3劑疫苗，都必須提交快篩陰性檢測結果。

根據《富士新聞網》獨家報導，日本政府內部人士透露，首相岸田文雄稍早在總理官邸與厚生勞動大臣加藤勝信等人，一同針對強化對中國旅客的入境限制一事進行商議。

▲日本同步推行國內外觀光。（圖／路透）



根據日本現行規定，只要施打3劑當局所承認的疫苗或是持有72小時以內的PCR陰性證明即可入境。然而中國自從取消清零政策後，疫情急速擴散，26日晚間又閃電宣布自2023年1月8日起解除入境隔離限制。日本政府擔憂，屆時大批來訪的中國旅客恐將造成疫情再度回升，因此擬強制要求中國旅客在入境時，檢附快篩的陰性證明。

相關政策最快年底就能上路，預計在中國正式開放國門之前就會搶先實施，以防堵病毒流入。

根據《日本新聞網》報導，官房長官松野博一稍早則指出，「針對入境規定，今後將在疫情與社會經濟活動之間取得平衡，並視狀況進行適當調整與判斷。」

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