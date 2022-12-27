俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

▲70歲的馬斯洛夫（Alexei Maslov）為俄國48小時內第二位離奇驟逝的軍工業巨頭。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

俄國將領馬斯洛夫（Alexei Maslov）戰功彪炳，並在全球最大坦克工廠之一的烏拉爾兵工廠（Uralvagonzavod）擔任軍事科技合作特別代表，但他卻在12月25日上午驟逝，成為該國48小時內第二位突然死亡的軍工業巨頭。巧合的是，總統普丁原定24日視察烏拉爾兵工廠，這次出訪卻在最後一刻臨時取消。

70歲的馬斯洛夫死於莫斯科布爾堅科軍事醫院總區（Burdenko Main Military Hospital），他的軍旅生涯獲獎無數，包括祖國功勳勳章，先後擔任俄羅斯聯邦地面部隊總司令、北約事務軍事代表等等。

凱薩琳堡E1電視台23日報導，普丁計畫於24日訪問下塔吉爾市（Nizhny Tagil），視察位於當地的烏拉爾兵工廠。為了迎接國家元首，市府把街道積雪清除乾淨，啟動交通車流管制，就連聖誕樹點燈儀式也停辦，未料普丁行程卻突然取消。

不到2天前，66歲的海軍部造船廠（Admiralty Shipyards）總經理布扎科夫（Alexander Buzakov）於12月24日驟逝。海軍部造船廠為俄國歷史最悠久且規模最大的造船廠之一，現正建造改良式基洛級（Kilo-class）柴油動力潛艇，可發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。莫斯科4月聲稱，部隊在黑海使用一艘柴油潛艇，發射「口徑」打擊烏克蘭軍事目標。