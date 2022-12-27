20周就破水…醫師宣告「孩子已無心跳」　她1直覺竟出現大轉折

▲新手媽堅持再做一次檢查，發現孩子仍有心跳。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

英國一名新手媽懷孕20周時提早破水，緊急入院安胎，結果被醫師告知孩子已無心跳；但直覺告訴她孩子還活著，再檢查果然檢測到心跳，最終孩子於第24周出生，不過由於不足月出生，目前仍在醫院觀察。院方表示，對病患表達誠摯歉意。

根據《每日郵報》報導，27歲漢娜（Hannah Cole）在懷孕20周時，突然提早破水，因此被送往醫院安胎，怎料到隔天醫師卻告訴她，孩子的心跳已檢測不到，要儘速安排引產，讓她相當不能接受。

憑著一股直覺，漢娜堅信自己的孩子仍活著，因此要求醫師再檢查一次。沒想到奇蹟發生了，醫師再次發現心跳，最終孩子奧克利（Oakley Cole-Fowler）於第24周出生，但體重僅有780克，需要在保溫箱裡至少待到明年2月9日。

此外，奧克利被診斷罹患壞死性小腸結腸炎，因此在出生第8天就接受手術，安裝造口，預計明年春天會再進行更進一步的手術。漢娜表示，雖然孩子過去需仰賴呼吸器，但現在已可以在沒有任何幫助的情況下呼吸，狀況可以說是突飛猛進，希望可以早日帶他回家。

針對醫師在這之前診斷孩子沒有心跳，漢娜坦言，當時真的很煎熬，因此決定投訴。而布拉德福德教學醫院 NHS 基金會信託（Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust）證實，已調查完畢，「對漢娜在懷孕期間，因檢查結果而造成的痛苦和焦慮表達誠摯的歉意。」

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