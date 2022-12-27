泰國蘇美島出意外！外國遊客「摔下瀑布」　出動30多人緊急救援

記者張寧倢／編譯

泰國力拚觀光景氣回溫，旅遊勝地蘇美島（又譯蘇梅島）日前卻有外國遊客墜落瀑布，且同一地點已發生多起死亡意外。外媒報導指出，受傷的20歲英國男子不顧警告，爬上瀑布頂端岩石後不慎滑倒，從130英尺（約40公尺）高處摔落，頭部受到重創，出動30多名救難人員，花4小時才順利將人救出，送上救護車。

▲泰國蘇美島聖誕節前夕發生外國旅客從瀑布墜落的意外。（圖／翻攝自YouTube、mgronline，下同）

根據《太陽報》報導，20歲的英國背包客科勒爾（Joshua Kohler）24日和7名友人到蘇美島山間瀑布「納蒙瀑布」（Namuang）旅遊。不過，由於瀑布座落在地勢崎嶇的懸崖峭壁之中，加上先前曾發生過多起失足死亡意外，當局已經在景點放置警告標誌，禁止旅客攀爬岩壁。

然而，科勒爾為了從「更好的視野」欣賞美景，攀爬40公尺高直到瀑布的最頂端，但因為上頭的岩石表面潮濕，他不慎滑倒重摔，頭部因受到撞擊出現5公分深的傷口，臀部骨折，無法行走，當場痛苦得大聲哀嚎。幸運的是，科勒爾墜落在一塊巨大且相較平坦的岩石上，才沒有導致危及生命的傷勢。

泰媒「thai ch8」報導，蘇美島警方、消防救難部門、醫生以及慈善機構志工共30多人上山合力救援，在瀑布兩端綁上溜索，再利用擔架慢慢移動傷者，最終耗費4小時才完成救難緊急包紮等處置，終於將他送上救護車，載往醫院治療。

科勒爾一行人向當局聲稱，他們「沒有看到」任何阻止他們繼續向前走的警告標誌，但他們對於警消人員在內協助救援者表達深刻感謝。泰國蘇美島官員則再次呼籲遊客，不要爬到瀑布頂端，因為今年5月一名23歲羅馬尼亞旅客才在同一個地點失足摔落15公尺死亡，據稱她是在瀑布頂端自拍時不慎滑倒而亡。