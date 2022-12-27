南韓軍機攔截任務出包！KA-1升空後墜毀起火　2飛行員彈射逃生

記者葉睿涵／綜合報導

南韓26日發現5架北韓無人機闖入領空，還一度飛越首都首爾上空。軍方透過廣播警告無果後，緊急派出多架軍機開火射擊，可惜軍方發射了100多發機砲，仍未能成功擊落無人機。南韓甚至還有一架KA-1輕型攻擊機在執行任務時墜毀，所幸2名飛行員成功逃生。

▲南韓派軍機攔截北韓無人機，不料一架KA-1卻在任務中發生墜毀意外，下同。（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，這架KA-1輕型攻擊機在當地時間26日上午11時43分接獲擊落任務後，從原州市的空軍基地起飛，不久後在首爾以東約140公里處的江原道橫城郡的一片農田中墜毀，所幸沒有引發火災。

南韓軍方未透露這起飛行事故發生的原因，僅表示機上的2名飛行員都已安全彈射、成功逃生，目前2人意識清醒，並已被轉移至附近醫院。當局隨後派出消防隊到軍機失事現場滅火，但未收到附近民宅受損的通報。

韓聯社指出，KA-1輕型攻擊機是以KT-1教練機為基礎開發的機型，它的機長10.9公尺，翼展10.3公尺，高3.7公尺，可裝備12.7毫米口徑機關砲和約7公分的空對地火箭執行部分空中密接支援攻擊任務。南韓自2005年引進相關機型至今已有約20架KA-1。