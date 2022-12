油罐車「藏爆裂物」還有1000枚彈藥　巴西總統元旦就職維安升級

▲巴西警方24日於首都巴西利亞緝獲載有爆裂物的油罐車。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

巴西警方24日在機場附近查獲裝有爆裂物的油罐車,54歲嫌犯索薩已被警方逮捕。據稱,索薩是現任總統波索納洛的支持者,此舉是為了製造混亂以阻止下任總統魯拉於明年1月就職。準司法部長表示,將採取措施打擊恐怖份子和暴徒,加強下任總統魯拉就職典禮周圍安全。

▲巴西前總統魯拉10月30日贏得總統大選,將於明年元旦就職。(圖/達志影像/美聯社)



綜合CNN、路透社報導,現年54歲嫌疑犯索薩(George Washington de Oliveira Sousa)涉嫌在下任總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)就職典禮前一周安裝爆裂物而被警方逮捕,並在他位於首都巴西利亞住處搜出大批武器,包含步槍、霰彈槍、左輪手槍、1000多枚彈藥,以及五個爆裂物裝置。

▲警方在嫌犯家中搜出大量武器。(圖/路透)



據了解,索薩是現任總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的支持者,他在聲明中表示,自己是受到波索納洛武裝號召的啟發,花費逾3萬美元(約新台幣92萬元)購入槍枝彈藥,並於10月12日前往巴西利亞加入波索納洛支持者的示威行列,「等待武裝部隊授權我拿起武器摧毀共產主義。」

????COMPARTILHEM: Esse é o rosto do terrorista bolsonarista que tentou explodir uma bomba em Brasília a 1 semana da posse de Lula. George Washington Oliveira Sousa tem 54 anos, é do Pará e apoiador de Bolsonaro. Esse foi o arsenal encontrado na casa onde ele estava escondido. pic.twitter.com/8f6EhV7EEj

波索納洛於10月30日總統大選尋求連任失敗,儘管他表明正在配合政權交接工作,但未曾公開承認他的落選,還說他「歡迎和平示威」,該言論致使他的數千名支持者聚集起義。

O @JusticaGovBR oficiou a @policiafederal para acompanhar a investigação e, no âmbito de sua competência, adotar as medidas necessárias quanto ao artefato encontrado ontem (24) em Brasília. Importante aguardarmos as conclusões oficiais, para as devidas responsabilizações.