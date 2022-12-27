假期泡湯了！丈夫手機「發現藏裸照」　人妻暴怒機場扁人被捕

▲女因為在丈夫手機發現裸照，暴怒打人被捕。（圖／示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫婦聖誕節假期到南卡羅萊納州度假，然而2人才剛抵達當地，55歲妻子寶拉(Paula Barbour)因為在丈夫手機中發現多張裸照，氣得在機場暴力攻擊，最後因家暴罪被捕，導致假期還沒開始就結束了。

警方21日下午2時50分接到報案，一對夫妻在查爾斯頓國際機場(Charleston International Airport)發生暴力衝突事件，隨即趕到現場將2人拉開，並且問話了解案情。

寶拉向警方表示，她因為在丈夫手機中看到不雅照片心情不好，所以對質時發生衝突，她只是想離開對方回家，不過監視器畫面顯示，她不但踹了丈夫兩腳，還用手機扔人，並試圖毆打對方的臉。

寶拉後來坦承動手打人，於下午6時15分被捕，被控一項三級家暴罪的她，將於明年2月15日出庭應訊。誇張案件在網路上引發討論，有網友笑稱「這真是美好的聖誕故事」，還有許多人好奇丈夫手機到底是放了什麼照片，才會讓妻子氣成這樣。