假期泡湯了！丈夫手機「發現藏裸照」　人妻暴怒機場扁人被捕

▲女因為在丈夫手機發現裸照,暴怒打人被捕。(圖/示意圖/取自免費圖庫PAKUTASO)

記者李振慧/綜合報導

美國一對夫婦聖誕節假期到南卡羅萊納州度假,然而2人才剛抵達當地,55歲妻子寶拉(Paula Barbour)因為在丈夫手機中發現多張裸照,氣得在機場暴力攻擊,最後因家暴罪被捕,導致假期還沒開始就結束了。

警方21日下午2時50分接到報案,一對夫妻在查爾斯頓國際機場(Charleston International Airport)發生暴力衝突事件,隨即趕到現場將2人拉開,並且問話了解案情。

寶拉向警方表示,她因為在丈夫手機中看到不雅照片心情不好,所以對質時發生衝突,她只是想離開對方回家,不過監視器畫面顯示,她不但踹了丈夫兩腳,還用手機扔人,並試圖毆打對方的臉。

寶拉後來坦承動手打人,於下午6時15分被捕,被控一項三級家暴罪的她,將於明年2月15日出庭應訊。誇張案件在網路上引發討論,有網友笑稱「這真是美好的聖誕故事」,還有許多人好奇丈夫手機到底是放了什麼照片,才會讓妻子氣成這樣。

Paula Barbour allegedly became angry after finding the photos on her husband's cellphone. https://t.co/3QfuVCi4zu