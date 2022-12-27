在咖啡偷放防凍劑　男突然鼻子冒血「腎衰竭死亡」恐怖女友被捕

▲女被控下毒殺害男友。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州64歲女子茱蒂(Judy Church)被控在咖啡中偷加防凍劑，導致55歲男友福勒(Leroy Fowler)喝下後中毒，受害者被人發現時鼻子流血，腎衰竭身亡，日前她因為謀殺罪出庭受審。

來自索爾茲伯里(Salisbury)的茱蒂是一名退休老師，她上月11日晚上8時撥打電話向緊急醫療部門求救，表示男友福勒不知道吃了什麼東西後突然中毒，鼻子還流著血。

性命垂危的福勒雖然被緊急送到3家醫院治療，最後仍被宣告不治，然而驗屍發現他是因為喝下乙二醇，腎衰竭身亡，不尋常死因導致家屬報警。

福勒的兒子控訴，父親身亡前2周曾向他暗示，茱蒂可能在食物中偷偷下毒。福勒的姊姊譚美(Tammy Carbone)也認為，茱蒂可能是在福勒常喝的咖啡奶昔中下毒。

警方表示，乙二醇是一種常用於防凍劑中的化學合成物，由於其具有宛如糖漿般的質地和甜味，所以被害者很有可能在完全不知情的情況下攝入，通常在吃下約30分鐘或12小時內出現中毒症狀，即使劑量十分少量也可能致命。

警方後來將茱蒂以唯一嫌疑人的身分逮捕，她的犯案動機仍在調查中，不過初步調查發現，她疑似除了福勒以外還另外交了一名女友，且在福勒身亡一年前曾為對方購買保險，本案將於下月23日再次開庭。