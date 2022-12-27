暴風雪強襲！紐約水牛城「全境冰封」大雪還在下　死亡數一夜翻倍

▲水牛城（Buffalo）被認為是這次世紀暴風雪的最大受災區。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

北美面臨數十年來最猛烈的「炸彈氣旋」，紐約州西部的第二大城水牛城（Buffalo）被形容為這次暴風雪的「原爆點」（Ground Zero），不僅全境遭到恐怖冰封，積雪逾4英尺（約1.2公尺）仍持續降雪，死亡數更在一夜之間翻倍，從前一晚的13人上修至27人。

▲水牛城狂降大雪。（圖／路透）



來自極圈的暴風雪23日起籠罩北美大部分地區，最南端甚至達到墨西哥邊境。根據NBC統計，截至當地時間26日上午，全美至少60人在與天氣相關的事件中喪生，各地斷電或交通癱瘓，大量旅客滯留、成千上萬個航班被取消，影響數百萬人的聖誕假期。

其中，鄰近加拿大邊境、位於伊利湖（Lake Erie）湖畔的大水牛城地區受災最嚴重。伊利郡（Erie County）首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）26日證實，水牛城及該郡與暴風雪相關的死亡人數攀升至27，死者陳屍雪堆或汽車內，或者在鏟雪時因心臟疾病去世。之後還有通報更多死亡案例，但有待法醫確認是否能夠直接歸因於天氣。此外，伊利郡電力26日上午已經恢復，但全州還有1.4萬戶斷電。

▲水牛城的救援工作仍在持續中。（圖／路透）



根據美國國家氣象局（NWS）數據，水牛城機場26日上午測得近50英寸（約1.27公尺）積雪，儘管狂颳2天以上的強風已經減弱卻仍持續降雪，預計27日水牛城以南、雪城（Syracuse）以北地區又會累積30公分積雪。與此同時，救援工作仍在持續中。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）形容，這場暴風雪是「史詩級、一生只會遇見一次」的天氣災難，也是大水牛城地區1977年30死暴風雪之後最嚴重的一次。

《路透社》也寫道，即使對於一個習慣冬天嚴峻氣候的地區而言，這場暴風雪的嚴重程度依然引發關注，這是多個氣象因素相互作用後的結果，包括呼嘯強風、令人麻木的低溫，以及大湖效應（lake-effect）造成的降雪。大湖效應指的是，冷空氣遇到大面積未結冰水面而獲得熱能及水蒸氣，於是在迎風岸形成降水或降雪的現象。

▲水牛城街頭幾乎被雪淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

