入境不用苦等了！　東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

▲日本東京成田機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本成田國際機場公司（NAA）表示，機場11月份的國際和國內航班旅客數達179萬人次，是去年同期的近3倍，而先前受到新冠肺炎疫情影響，機場內有多個地區限制使用，如今隨著國際旅客回流，目前已撤除封鎖區域內大部分的疫檢站，「機場已恢復到與疫情前基本相同的狀態。」

根據《共同社》報導，NAA表示，成田機場在疫情期間被限制使用的區域，目前已重新開放，大部分臨時設置的疫檢站都已經撤除，「但機場已恢復到與疫情前基本相同的狀態。」

過去在航站樓內的通道等地方，檢疫所設置了隔間和等候用的桌椅，入境者在此採集並提交樣本以供檢測，然後等待結果；在過去所有入境者都需接受檢測的時候非常擁擠，甚至出現了等待數小時才能得到結果的情況。

另外，成田機場旅客航站大樓內供客機等待乘客上下時停留的「83個機位」中，有36個被限制使用，數量達近4成，業內人士認為，開放更多機位使用就是邁向復航的第一步。

根據NAA在2022年11月的營運狀況統計，國際和國內航班的旅客數達到179萬人次，是去年同期的2.94倍，已經連續7個月突破100萬人次；雖然和疫情發生前的2019年同月相比，仍減少了近50％，但這也意味著國際航線的恢復趨勢仍然持續。

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