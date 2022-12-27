北韓無人機闖南韓！　金正恩同一時間召開黨大會「隻字未提」細節

▲金正恩主持勞動黨第八屆中央委員會第六次全體擴大會議。（圖／取自朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓5架無人機在26日闖入南韓，而領導人金正恩也於同日召開勞動黨第八屆全體會議。他表示，北韓的實力在政治、軍事、經濟和文化都有顯著增強，但未提到無人機侵入南韓的相關細節。除此之外，金正恩還創下先例，首次出席北韓憲法頒布50周年大會，意在對外彰顯其對維護北韓體制的決心。

根據《韓聯社》報導，金正恩26日主持了勞動黨第八屆中央委員會第六次全體擴大會議，並在會議中表示，北韓的實力在政治、軍事、經濟和文化在2022年都有顯著增強，而2023年的目標將集中在金屬、化學、電力、煤炭、機械等基礎工業上。

除此之外，金正恩還出席了在平壤萬壽台舉行的《朝鮮民主主義人民共和國社會主義憲法》頒布50周年大會。《韓聯社》分析指出，這次金正恩上台以來首度出席此大會，甚至連他的父親金正日生前也未曾參加相關活動，他的用意可能是在對外彰顯其對維護北韓體制的決心。

不過，金正恩在兩場大會上都未提到關於無人機闖入南韓的相關細節。勞動黨政治局常委會委員長崔龍海則提到，勞動黨在結束美國對平壤的「核威脅」方面取得奇蹟般的勝利，「北韓正在向全世界展示尊嚴和威望。」