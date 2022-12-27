刺完超悲劇！「XXL超肥梅西」刺青照曝　他笑：2034年奪冠就長這樣

▲外網上瘋傳一張超失敗的「XXL版梅西」刺青，梅西幾乎長胖兩倍。（圖／翻攝自推特／@instintocafre）

記者張寧倢／編譯

球王梅西（Lionel Messi）世界盃最後一舞，率領阿根廷奪下睽違36年的隊史第3座世足冠軍。許多狂熱球迷不只將他視為人生偶像，還直接在身體刺上梅西肖像的刺青，不過網路上陸續出現失敗的例子，有網友就PO出一張「發福版本」的梅西刺青，下頷肥肉連梅西的招牌落腮鬍也遮不住。

根據《每日星報》報導，狂熱的阿根廷粉絲們最近時常在網路社群中分享自己的「梅西刺青」，不過最近推特上卻出現一張照片，一名男子在背後刺了巨大刺青，圖案上的梅西捧著大力神盃露出微笑，但身材卻明顯變胖，頸部和下巴肥肉溢出球衣圓領，原本瘦長的臉部變寬兩倍，從球衣皺褶看來肚子似乎也凸出來了。

報導指出，儘管這張照片的真實性尚未被證實，但已經引起許多網友討論，貼文在推特上獲得110萬次瀏覽、近3萬人按讚留言。底下許多人留言笑說，「刺青師是支持巴西隊的」、「這是梅西2034年拿到世界盃冠軍的樣子，沒看到他已經拿到3顆星了嗎？」、「是被蜂螫到還是吃太多麵包？」、「慶功宴結束後的梅西」、「就像幫小孩買鞋要買大2號，才能穿更久，10年後他就會擁有一個『現在』的梅西，非常有遠見」。

還有人表示，這刺青感覺已經認不出是梅西，反而比較像曼聯傳奇、前英格蘭代表隊隊長魯尼（Wayne Rooney），「看起來就像梅西和魯尼的綜合體」。報導則稱，這刺青唯一的優點在於，它是刺在背上，這樣那個球迷就不用每天都看到這刺青了。此前，還有一名美國YouTuber把梅西親獎盃的圖案刺在手上，但獎杯刺得太像「勃起的陰莖」引來眾多網友訕笑。

▼美國網紅把梅西刺在身上，結果刺青師搞砸，把大力神盃刺得像「冒青筋的生殖器」。（圖／翻攝自BigRobEnergy推特）