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俄烏有望停火？　普丁：已準備好與烏克蘭相關各方進行談判

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁受訪時表示，有意與烏克蘭相關各方進行談判。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭自2月24日開打至今已經307天。俄羅斯總統普丁25日接受官媒電視台訪問時表示，他已經準備好與烏克蘭相關各方就「可接受的解決方案」進行談判。

據美國有線電視新聞網（CNN）援引俄國官媒「俄塔社」報導，普丁周日（25日）接受國家電視台訪問時表示，「我認為情況並不那麼危險，我想我們正朝著正確方向前進，以保護我們的國家與我國公民和人民的利益。我們除了保護公民之外別無選擇。」

普丁接著說，「我們已經準備好與（在烏克蘭）參與此一過程的各方，就可接受的解決方案進行談判，但一切取決於他們。拒絕談判的不是我方，而是他們。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）隨後在推特發文回應，「普丁需要回到現實中。」他指出，俄羅斯單方面揮軍襲擊烏克蘭，並殺害烏克蘭公民，「俄羅斯不想談判，還試圖撇除責任。這是顯而易見的，所以我們將轉向法庭程序。」

CNN報導補充，普丁發表願意談判的言論之際，俄羅斯持續對烏克蘭發動攻勢。烏克蘭頓內茨克州軍事行政州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄軍25日向克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發射3枚火箭彈，擊中當地一個工業區，但沒有人員傷亡。

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