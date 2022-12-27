OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

▲交換禮物遭主管帶頭嘲笑「抽到誰倒楣」，OL被笑出心理陰影，網：「妳送的看起來最好唉」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一年一度的聖誕節到來，許多人都會玩交換禮物，一名女網友發文哭訴，她的公司日前舉辦交換禮物，而且還是強制參加，她為了選一個讓大家都會滿意的禮物，準備了一個偏實用的小型吸塵器，不料主管抽到後，竟帶頭嘲笑她的禮物，讓她十分難過，甚至出現了心理陰影。

原PO在Dcard表示，她的公司日前舉辦交換禮物，而且還是強制參加，由於她在公司還算菜鳥，所以想送一個大家都會滿意、不會得罪任何人的禮物，考量到有男有女，想說偏向送實用，並且男女皆可用物品，最後決定送一個小型吸塵器，不料交換禮物當天，抽到她的禮物的主管竟帶頭公開嘲笑。

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原PO說，主管打開她的禮物後，當眾說這是最爛的禮物，誰抽到誰倒楣，其他同事聽了也紛紛起鬨說，「好雷喔，幸好不是我抽到」、「沒儀式感又沒精緻感，哪裡像個禮物啊，笑死」，在主管的帶頭嘲笑下，氣氛頓時被炒熱了，但她站在旁邊真的差點哭出來，只能強顏歡笑地看著大家。

原PO指出，當天有人送口紅、圍巾、香氛精油、小夜燈、電動牙刷及暖手寶，禮物的好壞應該是很主觀的，她與主管沒有過節，也相信主管沒有惡意，只是當時面對一群人訕笑，她的內心實在難受無比，這一台吸塵器她自己有買來用，就是因為覺得相當好用，才會決定送一模一樣的吸塵器。

原PO，她當天有詢問沒有跟著嘲笑的同事，如果她選的禮物真的很糟糕，那麼她也願意反省，而這些同事們都說很實用，「我很感謝這些好心同事的安慰，只是心裡還是過不去，這幾天只要一想到當天的場景，我就會心悸、焦慮、害怕，交換禮物這件事在我心裡似乎也成了陰影。」

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「主管是不是搞不懂霸凌和開玩笑的差別」、「小型吸塵器，蠻不錯的啊」、「嘲笑別人真的蠻幼稚的」、「別在意那群怪人講的話，自以為的幽默最討厭了」、「強制大家參加然後禮物還要被公審」、「比起妳同事那些暖暖包、小夜燈之類，妳送的看起來最好唉」。

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