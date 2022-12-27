　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

▲▼聖誕禮物,交換禮物（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲交換禮物遭主管帶頭嘲笑「抽到誰倒楣」，OL被笑出心理陰影，網：「妳送的看起來最好唉」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一年一度的聖誕節到來，許多人都會玩交換禮物，一名女網友發文哭訴，她的公司日前舉辦交換禮物，而且還是強制參加，她為了選一個讓大家都會滿意的禮物，準備了一個偏實用的小型吸塵器，不料主管抽到後，竟帶頭嘲笑她的禮物，讓她十分難過，甚至出現了心理陰影。

原PO在Dcard表示，她的公司日前舉辦交換禮物，而且還是強制參加，由於她在公司還算菜鳥，所以想送一個大家都會滿意、不會得罪任何人的禮物，考量到有男有女，想說偏向送實用，並且男女皆可用物品，最後決定送一個小型吸塵器，不料交換禮物當天，抽到她的禮物的主管竟帶頭公開嘲笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，主管打開她的禮物後，當眾說這是最爛的禮物，誰抽到誰倒楣，其他同事聽了也紛紛起鬨說，「好雷喔，幸好不是我抽到」、「沒儀式感又沒精緻感，哪裡像個禮物啊，笑死」，在主管的帶頭嘲笑下，氣氛頓時被炒熱了，但她站在旁邊真的差點哭出來，只能強顏歡笑地看著大家

原PO指出，當天有人送口紅、圍巾、香氛精油、小夜燈、電動牙刷及暖手寶，禮物的好壞應該是很主觀的，她與主管沒有過節，也相信主管沒有惡意，只是當時面對一群人訕笑，她的內心實在難受無比，這一台吸塵器她自己有買來用，就是因為覺得相當好用，才會決定送一模一樣的吸塵器

原PO，她當天有詢問沒有跟著嘲笑的同事，如果她選的禮物真的很糟糕，那麼她也願意反省，而這些同事們都說很實用，「我很感謝這些好心同事的安慰，只是心裡還是過不去，這幾天只要一想到當天的場景，我就會心悸、焦慮、害怕，交換禮物這件事在我心裡似乎也成了陰影。」

▲▼OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「主管是不是搞不懂霸凌和開玩笑的差別」、「小型吸塵器，蠻不錯的啊」、「嘲笑別人真的蠻幼稚的」、「別在意那群怪人講的話，自以為的幽默最討厭了」、「強制大家參加然後禮物還要被公審」、「比起妳同事那些暖暖包、小夜燈之類，妳送的看起來最好唉」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離
防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染
阿Ben「奉獻百萬」卻退出宋逸民教會　認內部1大問題
宋逸民反擊了！「藝起發光」聲明曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

排隊小吃店遇陌生男併桌　他拒絕被朋友說「沒同理心」：我錯了嗎

夜市知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花

車庫大門出來就是河！一票人笑翻「台版威尼斯」　知情者曝原因

洗手台被「嘉明」塞爆！日大學發公告：請在房間DIY　真相曝光

賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆星耶

忘記有曖昧對象！他酒醉誤「答應跟別人交往」　眾人勸1招挽回

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住　投資收入穫利滿滿

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲　1.2萬人朝聖

正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

前教友揭宋逸民教會「9大罪狀」　「洗腦貸款逼辭職」連交友圈也管

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

排隊小吃店遇陌生男併桌　他拒絕被朋友說「沒同理心」：我錯了嗎

夜市知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花

車庫大門出來就是河！一票人笑翻「台版威尼斯」　知情者曝原因

洗手台被「嘉明」塞爆！日大學發公告：請在房間DIY　真相曝光

賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆星耶

忘記有曖昧對象！他酒醉誤「答應跟別人交往」　眾人勸1招挽回

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住　投資收入穫利滿滿

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲　1.2萬人朝聖

正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適

台船防蝕連續三年獲利　朝股票上市櫃方向發展

今年BDI年減34%　散裝船公司卻因遞延因素多數獲利優於去年

OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

排隊小吃店遇陌生男併桌　他拒絕被朋友說「沒同理心」：我錯了嗎

夜市知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花

車庫大門出來就是河！一票人笑翻「台版威尼斯」　知情者曝原因

洗手台被「嘉明」塞爆！日大學發公告：請在房間DIY　真相曝光

賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆星耶

野生林襄現身會粉絲！　不只代班《小明星》工作規劃曝光

營養師教「吃宵夜不發胖」，口味清淡、別加醬料是重點

賓客放禮炮炸頭影片曝！　新郎「火球罩頭」當場昏迷

生活熱門新聞

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

博客來拔總經理　PTT轟沒道理

「3生肖」2022最後1週「財運+愛情」大爆發

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

鄭家純「看新聞留言」告80網友：謝謝禮金啦

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

更多熱門

相關新聞

交換禮物收到活鴨　她取爆笑名字

交換禮物收到活鴨　她取爆笑名字

網友鍾葦蓁24日與朋友玩聖誕節交換禮物，結果她用一台咖啡機，意外換到一隻「活體薑母鴨」，直接獲得一隻可愛的鴨小孩。由於鍾葦蓁本身有養一隻傑克羅素犬，也開心幫愛犬找了新朋友作伴，同時幫鴨子取了一個爆笑名字叫「鴨美蝶」，目前鴨過著幸福的鴨生，吃好與住好，宛如跟對了主人。

主管嫌爆她的交換禮物　網卻喊恭喜：值得

主管嫌爆她的交換禮物　網卻喊恭喜：值得

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

聖誕禮物「送它」最受歡迎　國外調查曝光

聖誕禮物「送它」最受歡迎　國外調查曝光

萬元預算玩家電交換禮物！網推爆：回不去

萬元預算玩家電交換禮物！網推爆：回不去

關鍵字：

交換禮物

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

符合這資格　直接領3000元

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

宋逸民「痛哭受封牧師」畫面曝！

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

NanaQ拍3點全露裸照：有誰比極簡女更適合？

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

白家綺挺宋逸民：沒有牧師沒有我們

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面