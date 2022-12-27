洗手台被「嘉明」塞爆！日大學發公告：請在房間DIY　真相曝光

▲大量的「嘉明」竟能阻塞水管？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

男性適度自慰可滿足性慾、提升攝護腺健康，但若在不適當的場合、地點就會造成其他人嚴重困擾。網路上近期瘋傳一則日本東北大學公告，內容為校方呼籲學生「不要在洗手台自慰」，因為校內的水管已被過量的精液堵塞，請學生在自己房間自慰，引發熱議。

臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」近日轉發一則日本東北大學的「自慰公告」，校方表示，「在洗手台的自慰違反東北大學校規，下水管道不是設計來處理精液的，管道內由於精液量過多造成阻塞，置換費用需要數萬元，這將會反映在來年的學雜費中。」

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▲網路瘋傳一份日本東北大學的公告。（圖／翻攝自Facebook／日台交流広場（台湾と日本））

公告中也提醒，這些置換費用「都是您的錢」，提醒學生請在自己房間自慰，「有疑問或是有急切的自慰需求可打電話聯繫，感謝協助。」文末還附上了校方的服務專線。

消息一出，馬上引發大量網友討論，紛紛留言，「欸等一下，漲學費？這樣沒噴洗手台不就虧大了」、「到底有多少人的細胞堵在排水管」、「是有那麼多量到阻塞還是設計施工不良」、「會堵住一定是忍太久，像強力膠」、「打那電話有護士專員會給我來一發嗎」、「想打打看那隻電話」、「我就不懂了，東北大學的精蟲是有多肥可以堵住水管？」

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋東北大學官網，發現網站內並未有任何相關公告聲明，也未找到公告出處，因此這則公告應是網友自製，並非是由該校發出。

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