南韓狂射100機砲仍未擊落「入侵無人機」　越界拍北韓軍事設施反制

▲北韓26日出動無人機入侵南韓領空，南韓軍方儘管出動戰鬥機、攻擊直升機射擊逾100發，卻未能擊落無人機。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北韓無人機今天入侵南韓領空，南韓軍方派出多架軍機射擊100多發但未能擊落無人機，不過南韓軍方也反制派出偵察機和無人機拍攝北韓軍事設施。

南韓合同參謀本部今天上午10時25分開始在京畿道一帶，發現推測為北韓的無人機航跡，數台無人機出現在金浦前線的軍事分界線（MDL）以北地區後，便進行警告廣播及射擊，但北韓無人機一路南下至金浦、坡州，部分甚至飛到首爾上空。

韓聯社報導，南韓軍方辨識北韓無人機共計5台，其中一台從金浦、坡州之間地區直線飛向首爾北部地區，之後回頭飛返北韓；其他4台研判主要是在南部地區，之後消失無蹤。

南韓軍方派出多架戰機嘗試擊落無人機，軍方人士表示僅在不影響一般民眾的區域射擊。仁川、金浦機場下午都因軍方要求暫停飛機起降約一小時；海警隊也要求仁川沿海船隻移動至安全地區，下午3時恢復正常活動。

南韓軍方向無人機射擊100多發，但未能成功擊落，不過同時派出數架偵察機和無人機前往軍事分界線附近及以北區域，採取「相應措施」，拍攝北韓軍方主要設施；北韓並未就此採取因應措施。

專家指出，兩韓今天分別派機進入對方領空，都已破壞919軍事協議，北韓可能意圖藉此激化兩韓緊張局勢。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤說，北韓一般在12月年末結算，較少進行挑釁，但今年卻不同，很明顯是故意維持兩韓緊張。

據南韓軍方推算，北韓至少持有300至1000台無人機，上次派遣無人機入侵南韓是約5年半前，當時飛到位於慶尚北道星州郡的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）基地拍攝，但在返航途中因引擎故障墜毀。

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