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快訊／南韓軍方震怒反制！　越界拍攝北韓軍事設施

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（26）日上午10時25分派出5架無人機侵擾南韓領空長達7小時，甚至還有1架無人機接近首爾。最新消息指出，南韓軍方繼廣播警告、派出軍力擊落北韓無人機，稍早更展開反制措施，投入有人機、無人機等偵察武器越過軍事分界線（MDL）以北，拍攝北韓軍方設施。

▲▼北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，在北韓派出無人機侵擾領空後，南韓軍方向北韓無人機射擊100多發20mm機砲彈，不過卻無法將之擊落，而該架試圖進入首爾空域進行拍攝的無人機則成功返回北韓；與此同時，南韓派出有人、無人偵察機越過軍事分界線（MDL），拍攝北韓軍方設施，執行偵察與作戰任務。

南北韓雙方皆違反《九一九軍事協議》，互相侵擾協議中規範的空中緩衝區域。

根據韓媒《MBN News》獨家掌握消息，南韓首次識別北韓無人機侵擾後，以機關砲實施應對射擊，北韓聽到槍聲後也旋即展開應對射擊，彈頭墜落在漢江下游。

此次南韓一共識別北韓5架無人機，第一架被識別的無人機先是侵犯位於京畿道金浦市、坡州市之間的漢江中立水域，接著直接進犯首爾北部地區，最後離開首爾、返回北韓；至於其他4架無人機則負責擾亂、分散南韓軍方的注意力，期飛行軌跡最後在南韓的偵察資產上消失。

針對北韓時隔5年再度派出無人機侵擾領空一事，南韓朝野一致對平壤當局發出嚴厲譴責。南韓執政黨國民力量透過首席發言人發表社論警告，「隨著金正恩政權始終無法在美朝（美國與北韓）關係尋找到突破口，因此提升軍事挑釁的層級。在此奉勸金正恩政權，千萬別越線（別太超過）。」

南韓最大在野黨共同民主黨也表示，「在此鄭重警告，北韓別再考驗我們的耐心。若真的要硬碰硬，北韓什麼也沒辦法得到。」

北韓派出多架無人機後，南韓軍方先是廣播警告，接著實施警告射擊、試圖將之擊落，一架輕型攻擊機KA-1從江原道原州空軍基地起飛，欲執行擊落任務，豈料卻在過程中墜毀在江原道橫城郡，2名機師使用降落傘成功逃生，緊急送醫治療，目前意識清楚。

目前雖然無法估算北韓持有無人機架數，不過南韓軍方估算，從1990年代起至今，北韓最少持有300至400多架無人機、最多則持有1000架無人機。

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