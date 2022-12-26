　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界第三毒！18歲男海邊遊玩　離奇吞「整隻藍瓶僧帽水母」送醫

▲▼僧帽水母,Physalia utriculus

▲少年游泳竟然吞下藍瓶僧帽水母。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名18歲少年聖誕節當天到當地知名旅遊景點邦迪海灘 (Bondi)遊玩，游泳時竟然吞下有「世界第三毒」稱號的藍瓶僧帽水母(Bluebottle)，在現場緊急接受醫療人員急救，後來送到醫院治療。

新南威爾斯州急救服務單位表示，事件25日下午1時20分左右發生在邦迪海灘，他們接到報案，一名18歲少年游泳時意外吞下1隻藍瓶僧帽水母，雖然毒刺跑進他的嘴巴，他還是設法游回岸邊求救，目前尚不清楚造成事件的原因。

當地媒體報導，藍瓶僧帽水母又被稱為「葡萄牙戰艦」，遍布在澳洲各地，其觸鬚所含有的毒素能立即將小魚或其他獵物癱瘓，人類若是碰到則會感受到嚴重劇痛，甚至留下血痕，症狀嚴重時還有可能奪命。

受傷少年在現場緊急接受治療後，後來被送到聖文森特醫院(St Vincent’s Hospital)接受治療，當局未對外透露他的傷勢情況，僅告知人已於26日出院。

根據新南威爾斯大學研究，平均六分之一的澳洲人都有被海洋生物螫傷的經驗，其中大多是藍瓶僧帽水母，民眾若是被水母螫傷，建議立即將受傷部位浸泡熱水20分鐘效果最好，若是沒有熱水，則建議冰敷以減緩疼痛。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離
防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染
大陸迎確診海嘯！　醫曝「前線慘況」
「醫科女神」合體柯文哲　萬人朝聖
快訊／力挺宋逸民！吳東諺、白家綺晚間發聲
正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適
全台第5起！2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　民俗專家：走火入魔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

參加朋友慶生派對「慘成6男玩物」　民眾聽慘叫聲報案救出16歲女

寵物犬跳上床「意外打開吹風機」　女主人返家發現房子燒毀傻眼

求婚被拒絕！恐怖男踹昏19歲女友暴打片瘋傳　害自家被挖土機剷平

「手機充電器爆炸」機艙突然冒濃煙　緊急疏散127名乘客7受傷

聖誕節裝飾品別亂塞　女醫看診發現女患者「拐杖糖卡下體」傻眼

舞池中央突然出現恐怖天坑　25名學生「瞬間被吞噬」畫面曝光

南韓狂射100機砲仍未擊落「入侵無人機」　越界拍北韓軍事設施反制

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光輸給「他們」

俄國經濟迎接「失落的10年」　她曝這現象激增：長期損失難估計

南韓軍方「狂射100多發」擊落失敗！　5架北韓無人機返航

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

南韓狂射100機砲仍未擊落「入侵無人機」　越界拍北韓軍事設施反制

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光輸給「他們」

俄國經濟迎接「失落的10年」　她曝這現象激增：長期損失難估計

南韓軍方「狂射100多發」擊落失敗！　5架北韓無人機返航

2少年不滿被罵機車太吵！竟打死對方老婆報復　連9個月嬰兒也殺害

快訊／南韓軍方震怒反制！　越界拍攝北韓軍事設施

飛越首爾上空！北韓無人機越境「逼近民宅」　兩韓空中對峙6小時

俄前副總理遭砲擊！傷勢嚴重傳「生殖器恐切除」　現場留一大灘血

快訊／南韓軍機KA-1墜毀！執行「擊落北韓無人機」任務　距國小僅50m

世界第三毒！18歲男海邊遊玩　離奇吞「整隻藍瓶僧帽水母」送醫

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

國際熱門新聞

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

即／南韓軍機KA-1墜毀　執行擊落北韓無人機任務

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光

生日活活凍死！他冒險出門陳屍街頭

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

南韓軍方擊落失敗　北韓無人機返航

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

南韓仁川、金浦機場「飛機暫停起飛」

露營山崩增至31死　包括11名兒童

即／南韓軍方震怒！針對北韓無人機展開反制

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

超狂家具店賣紫水晶椅！客嚇：刑具嗎

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

更多熱門

相關新聞

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

澳洲正妹拳擊手布里吉絲（Ebanie Bridges）先前就曾因穿著性感內衣惹怒對手，在擂台上被狠狠教訓，日前又穿著一襲透視內衣過磅，接受訪問時竟猛然掀起上衣，在鏡頭前露點秀出雙峰，令主持人當場嚇傻。

4歲童卡娃娃機洞口　爸媽看到笑瘋

4歲童卡娃娃機洞口　爸媽看到笑瘋

「亞洲毒王」引渡澳洲受審　曾遭台驅逐出境

「亞洲毒王」引渡澳洲受審　曾遭台驅逐出境

1條件租屋免錢！　「善心房東」恐已觸法

1條件租屋免錢！　「善心房東」恐已觸法

鯊魚水域翻船　男緊抓船碎片奇蹟活20多小時

鯊魚水域翻船　男緊抓船碎片奇蹟活20多小時

關鍵字：

藍瓶僧帽水母BluebottleBondi澳州紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面