世界第三毒！18歲男海邊遊玩　離奇吞「整隻藍瓶僧帽水母」送醫

▲少年游泳竟然吞下藍瓶僧帽水母。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名18歲少年聖誕節當天到當地知名旅遊景點邦迪海灘 (Bondi)遊玩，游泳時竟然吞下有「世界第三毒」稱號的藍瓶僧帽水母(Bluebottle)，在現場緊急接受醫療人員急救，後來送到醫院治療。

新南威爾斯州急救服務單位表示，事件25日下午1時20分左右發生在邦迪海灘，他們接到報案，一名18歲少年游泳時意外吞下1隻藍瓶僧帽水母，雖然毒刺跑進他的嘴巴，他還是設法游回岸邊求救，目前尚不清楚造成事件的原因。

當地媒體報導，藍瓶僧帽水母又被稱為「葡萄牙戰艦」，遍布在澳洲各地，其觸鬚所含有的毒素能立即將小魚或其他獵物癱瘓，人類若是碰到則會感受到嚴重劇痛，甚至留下血痕，症狀嚴重時還有可能奪命。

受傷少年在現場緊急接受治療後，後來被送到聖文森特醫院(St Vincent’s Hospital)接受治療，當局未對外透露他的傷勢情況，僅告知人已於26日出院。

根據新南威爾斯大學研究，平均六分之一的澳洲人都有被海洋生物螫傷的經驗，其中大多是藍瓶僧帽水母，民眾若是被水母螫傷，建議立即將受傷部位浸泡熱水20分鐘效果最好，若是沒有熱水，則建議冰敷以減緩疼痛。