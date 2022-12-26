2少年不滿被罵機車太吵！竟打死對方老婆報復　連9個月嬰兒也殺害

▲2少年不滿被罵機車太吵，竟殺死對方妻兒報復。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名45歲婦女被發現死在住家後方，連年僅9個月大的孩子也陳屍在一旁，警方調查後發現，兇手竟是兩名年僅15歲和17歲的少年，兩人因不滿死者丈夫曾罵他們的機車排氣管的聲音太吵會嚇醒孩子，所以才殺死對方妻兒報復。更令人髮指的是，少年還拉下婦女的內衣和內褲，試圖將現場佯裝成性侵殺害的樣子。

根據當地媒體報導，這起凶殺案發生在12月21日，當時45歲婦女的屍體被人發現丟棄在自家房屋後方的草叢中，而她才9個月的孩子也遭到殺害，警方調查後發現，兇手竟是年僅15歲的F某和17歲的N某。

Ternyata Ibu dan Anak yang Ditemukan Tewas di Semak-semak di Inhu Dibunuh 2 Remaja, Ini Motifnya https://t.co/qz8JPGtaw9 — Go Riau (@GoRiauCom) December 24, 2022

▲警方在記者會中公布作案兇器。



警方表示，兩人被捕後隨即坦承犯案，犯案原因是不滿死者丈夫曾罵他們的機車排氣管的聲音太吵會嚇醒孩子，所以才殺死對方的妻兒報復。兩人手段十分兇殘，先是用機車的避震器毆打死者的頸部和頭部，就算對方已渾身是血，仍用輪胎橡膠狠勒死者。

兩名兇手向警方表示，他們是用手活活將嬰兒悶死，再將孩子丟入袋子裡面丟棄在女死者旁邊；且他們還扯下死者的內衣、褲子，將現場布置成強姦殺人的樣子。警方指出，由於兩名嫌犯都未成年，儘管犯下殺人罪，最高可能也只會判處10年有期徒刑。

►更多熱門國際新聞

半夜把老婆忘在路邊！男開車一人離開 讓她狂走20km求援

單親媽平安夜輕生！1歲兒「懵懂伴屍」脫水亡 聖誕禮物來不及拆

16歲美少女陳屍床上！熱愛柔術、體操竟「睡夢中猝死」 原因成謎

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》