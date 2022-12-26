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伊朗「頭巾革命100天」逾500死　人民為撼動政權付出沉重代價

▲▼伊朗頭巾革命100天。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾在華府擺出在反政府示威中送命的伊朗民眾照片悼念。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗持續時間最長的反政府抗議活動在爆發100天後動搖了政權，而人民也為此付出沉重的代價。

英國廣播公司（BBC）報導，根據伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA），有500多名示威者在抗議期間喪生，其中包括69名兒童。在國際特赦組織（Amnesty International）稱伊朗當局進行「假審判」之後，兩名抗議者被處決，至少還有26人面臨同樣命運。

▲▼伊朗頭巾革命100天。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗頭巾革命已持續100天。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗頭巾革命100天。（圖／達志影像／美聯社）

儘管伊朗過去也曾發生全國性示威活動，一次是從2017年持續到2018年初，另一次則是在2019年11月，但都無法與目前仍在進行中的抗議活動比擬，因為這場由婦女領導的示威浪潮涉及來自社會各階層的人，示威者在抗議活動中不斷高呼「女性、生命、自由」等口號。

若干伊朗名人採取不可挽回的行動來支持抗議活動，因而遭當局逮捕或流放。

伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）譴責當局處決一名年輕示威者後，被關押在惡名昭彰的伊文監獄（Evin Prison）。在此之前，她發布一張自己沒有戴頭巾的照片，手上舉著聲援示威者的標語。

▲▼伊朗頭巾革命100天。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾高舉22歲伊朗庫德族女子艾米尼的照片。（圖／達志影像／美聯社）

離開伊朗的著名女演員佩加阿罕加拉尼（Pegah Ahangarani）說：「伊朗無法回到艾米尼（Mahsa Amini）之前的時代。」她指的是22歲伊朗庫德族女子艾米尼，她因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，引發異議人士大規模示威。

伊朗最著名退役足球運動員之一的卡里米（Ali Karimi）也支持這波抗議潮。他說，伊朗情報人員威脅要殺了他，最終迫使他移居美國。

卡里米現在是在社群媒體上對伊朗政權最直言不諱的批評者之一，他在Instagram擁有超過1400萬粉絲。

▲▼伊朗頭巾革命100天。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾當眾剪髮聲援。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗傳奇球星達艾（Ali Daei）公開支持全國罷工後，他的珠寶店和餐廳遭伊朗司法部門強制關閉。

截至目前，已有兩名男子因與抗議活動相關且定義模糊的國家安全罪名遭定罪並處決，人權組織譴責這是嚴重的司法不公。

許多在死刑名單上的囚犯，都說自己受到嚴刑拷打。

維權組織「庫德族人權網絡」（Kurdistan Human Rights network）說，已被判處死刑的庫德族－伊朗饒舌歌手薩曼亞辛（Saman Yasin）20日企圖自殺。這個人權組織先前曾表示，薩曼亞辛在被拘留期間遭受酷刑。

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