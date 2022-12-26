　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

半夜把老婆忘在路邊！男開車一人離開　讓她狂走20km求援

▲▼駕駛,開車,輪胎,路邊,公路,國道,車禍,超速肇逃。（圖／免費圖庫pixabay）

▲丈夫上車後就把車開走，留她一人在路邊，不清楚自己身在何處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一對夫妻25日凌晨開車上路返回家鄉過新年，但途中因尿急，丈夫與妻子兩人各自下車小便。然而這名人妻上完廁所回到下車地點時才發現，老公早已開車離去，留她一人在路邊上不知所措，只好硬著頭皮走20多公里到警察局求助。男子當時以為老婆早就上車在後座睡覺，直到接到電話才急忙開車回頭接她。

星洲日報報導，55歲男子秉杰25日凌晨3時許，開著自家車載著49歲妻子安娜，從春武里出發要回家過年。路途中，秉杰因尿急把車子停靠路邊下車小便，安娜見狀還提問為何不到加油站上廁所，但因丈夫沒回話，她也接著下車跑到叢林裡上廁所。

只不過當安娜回到下車地點時，秉杰早就開車離開，深夜留她一人在路邊，頓時感到茫然害怕，也不清楚自己身在何處。最後，她硬著頭皮走了20多公里到警察局求助，此時已經是凌晨5點，滿臉疲憊焦慮，請員警幫忙聯繫家人。若聯絡不上家人及丈夫，她還打算把隨身帶著的金項鍊賣掉當旅費。

直到早上8點，才與秉杰取得聯繫，他還以為妻子早就上車在後座睡覺，趕緊開車到警察局找老婆。他向記者透露，會向妻子好好道歉，因為確實把她忘在路邊，內心感到很內疚。

安娜表示，平時老公的話不多、很勤勞，不喜歡和別人出去惹事，但這次真的讓她不知道該說什麼，回家之後會和老公好好談談。

更多新聞
►男女高清無碼照曝！他核磁共振拍好友做愛　「變粗變硬」時機公開
 ►男陰莖痛爆！癌細胞擴散「GG整根切掉」　醫院要賠200萬
 ►單親媽平安夜輕生！1歲兒「懵懂伴屍」脫水亡　聖誕禮物來不及拆

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離
防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染
大陸迎確診海嘯！　醫曝「前線慘況」
「醫科女神」合體柯文哲　萬人朝聖
快訊／力挺宋逸民！吳東諺、白家綺晚間發聲
正義律師逼退博客來反受重傷　同業揭「一人背叛」：結局令人不適
全台第5起！2宮廟「香爐遭埋生雞頭」　民俗專家：走火入魔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓狂射100機砲仍未擊落「入侵無人機」　越界拍北韓軍事設施反制

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光輸給「他們」

俄國經濟迎接「失落的10年」　她曝這現象激增：長期損失難估計

南韓軍方「狂射100多發」擊落失敗！　5架北韓無人機返航

2少年不滿被罵機車太吵！竟打死對方老婆報復　連9個月嬰兒也殺害

快訊／南韓軍方震怒反制！　越界拍攝北韓軍事設施

飛越首爾上空！北韓無人機越境「逼近民宅」　兩韓空中對峙6小時

俄前副總理遭砲擊！傷勢嚴重傳「生殖器恐切除」　現場留一大灘血

快訊／南韓軍機KA-1墜毀！執行「擊落北韓無人機」任務　距國小僅50m

世界第三毒！18歲男海邊遊玩　離奇吞「整隻藍瓶僧帽水母」送醫

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

南韓狂射100機砲仍未擊落「入侵無人機」　越界拍北韓軍事設施反制

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光輸給「他們」

俄國經濟迎接「失落的10年」　她曝這現象激增：長期損失難估計

南韓軍方「狂射100多發」擊落失敗！　5架北韓無人機返航

2少年不滿被罵機車太吵！竟打死對方老婆報復　連9個月嬰兒也殺害

快訊／南韓軍方震怒反制！　越界拍攝北韓軍事設施

飛越首爾上空！北韓無人機越境「逼近民宅」　兩韓空中對峙6小時

俄前副總理遭砲擊！傷勢嚴重傳「生殖器恐切除」　現場留一大灘血

快訊／南韓軍機KA-1墜毀！執行「擊落北韓無人機」任務　距國小僅50m

世界第三毒！18歲男海邊遊玩　離奇吞「整隻藍瓶僧帽水母」送醫

有鏡頭在拍！雪球汪抬側臉　「眼神超媚」上千人笑翻：快搭訕

國際熱門新聞

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

即／南韓軍機KA-1墜毀　執行擊落北韓無人機任務

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光

生日活活凍死！他冒險出門陳屍街頭

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

南韓軍方擊落失敗　北韓無人機返航

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

南韓仁川、金浦機場「飛機暫停起飛」

露營山崩增至31死　包括11名兒童

即／南韓軍方震怒！針對北韓無人機展開反制

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

超狂家具店賣紫水晶椅！客嚇：刑具嗎

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

更多熱門

相關新聞

泰王妹妹也入院　王室證實了

泰王妹妹也入院　王室證實了

泰國王室宮務處今天表示，泰王瓦吉拉隆功的妹妹詩琳通公主殿下在11月因為心律異常入院檢查，經治療後無大礙可自行痊癒，詩琳通已出院回家休養。

泰國軍艦沉船18人死亡　仍有11人失蹤

泰國軍艦沉船18人死亡　仍有11人失蹤

做泰式按摩「中風失明」　竟被按到頸動脈撕裂　

做泰式按摩「中風失明」　竟被按到頸動脈撕裂　

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約

找到最後1具遺體！救援見超臭屍水挖出腐屍

找到最後1具遺體！救援見超臭屍水挖出腐屍

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面