空軍基地爆炸！俄國防部：擊落烏克蘭無人機　殘骸掉落砸死3人

▲ 圖-22M轟炸機2019年在恩格斯空軍基地參加演習。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯恩格斯空軍基地（Engels air base）26日發生爆炸，空襲警報不絕於耳。俄國國防部聲稱，防空系統在該基地擊落一架烏克蘭無人機，殘骸墜落導致3名俄兵喪命。

綜合《衛星通訊社》、《路透社》報導，俄國國防部表示，航空太空軍（Russian Aerospace Forces）防空系統在當地26日凌晨約1時35分（台灣上午6時35分）擊落一架烏克蘭無人機，當時這架無人機正低空飛近位於薩拉托夫州（Saratov）的恩格斯空軍基地。

俄方聲稱，基地內3名軍方技術人員遭墜落的無人機殘骸砸傷致死，包括戰略轟炸機在內的航空設備則沒有受損。

恩格斯空軍基地位於莫斯科東南方730公里，距離戰爭前線數百公里，為俄國最大戰略轟炸機基地，駐紮著圖-160戰略轟炸機及圖-95MS戰略轟炸機。

莫斯科此前曾指控，烏克蘭15日以蘇聯製無人機攻擊薩拉托夫及梁贊地區空軍基地，炸毀2架TU-95戰略轟炸機，釀成3死4傷，目標之一就是恩格斯空軍基地。烏克蘭未正面承認為此負責，但稱此類事件是俄軍入侵的「因果報應」。

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