白俄羅斯：伊斯坎德飛彈、S-400系統就緒　準備執行任務

▲俄羅斯國防部2022年4月25日發布影片證實，在烏克蘭特別軍事行動期間使用伊斯坎德飛彈。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯國防部高層25日表示，俄羅斯部署在白俄羅斯的伊斯坎德戰術飛彈系統（Iskander）與S-400防空系統已就緒，肩負起作戰責任，全面就緒為預定目標執行任務。

白俄國防部意識形態總局局長卡辛斯基（Leonid Kasinsky）透過社交平台Telegram發布影片透露，白俄羅斯軍人與相關人員已完成在兩國武裝部隊聯合作戰訓練中心的訓練。目前尚不清楚俄羅斯部署多少伊斯坎德戰術飛彈系統到白俄羅斯。俄國總統普丁今年6月曾說，莫斯科政府將向白俄羅斯提供飛彈與防空系統。

「國防新聞」週刊（Defense News）上周曾報導，盧卡申科長期以來呼籲克里姆林宮提供伊斯坎德飛彈系統，這將使白俄羅斯武裝部隊攻擊範圍從300公里擴大至500公里。而白俄羅斯首都明斯克（Minsk）與北約成員國波蘭首都華沙（Warsaw）僅距離約546公里，雙方關係持續緊張。

分析人士認為，俄羅斯正向白俄羅斯政府加大施壓力道，要求白俄羅斯參與入侵烏克蘭的行動。但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前已否認相關消息。

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