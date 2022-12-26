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單親媽平安夜輕生！1歲兒「懵懂伴屍」脫水亡　聖誕禮物來不及拆

▲▼英國27歲單親媽媽娜塔莉（Natalie Kane）於平安夜自殺身亡，年僅1歲的兒子哈利（Harry）伴屍2、3天後也因脫水去世。（圖／翻攝臉書Natalie Kane）

▲單親媽媽娜塔莉於平安夜自殺身亡，1歲兒子伴屍2、3天後去世。（圖／翻攝臉書Natalie Kane）

記者吳美依／綜合報導

英國27歲單親媽媽娜塔莉（Natalie Kane）於平安夜自殺身亡，年僅1歲的兒子哈利（Harry）伴屍2、3天後也因脫水去世。母子倆的遺體直至12月30日才被發現，更令人難過的是，公寓客廳堆滿聖誕禮物，卻都已經來不及拆封。

《太陽報》報導，本案發生於去年，但死者閨蜜史黛西（Stacey Hackett）時隔1年才能夠受訪，開口談論傷痛。她回憶，2021年12月25日聖誕節當天，娜塔莉沒有依照約定出現在自家門口，但「根據我的經驗，娜塔莉有時想要一些安靜的時間，只有她和哈利。這是她憂鬱症的一部份，我只是覺得最好讓她這麼做，不想打電話過去給她壓力，要她過來慶祝聖誕節。」

▲▼英國27歲單親媽媽娜塔莉（Natalie Kane）於平安夜自殺身亡，年僅1歲的兒子哈利（Harry）伴屍2、3天後也因脫水去世。（圖／翻攝臉書Natalie Kane）

▲史黛西（左圖左1）原本預計和娜塔莉母子共度聖誕。（圖／翻攝臉書Natalie Kane）

史黛西原本以為，娜塔莉再過1、2天就會好轉，但直至12月29日都沒有聽見任何消息，內心越來越擔憂，還約了另一位朋友一同造訪娜塔莉的家。不過，當局的例行福利檢查（welfare check）已經早一步發現母子遺體，而鄰居並未察覺任何異狀，只是隱約聽見水龍頭好像沒關，水一直流。

這對閨蜜於2018年相識，娜塔莉當時正試圖從毒癮及家暴陰影中恢復，2020年10月兒子出生後，她一直努力成為盡職慈愛的「好媽媽」，雖然人生出現翻天覆地的改變，卻非常期待與哈利度過第一個聖誕節。

史黛西悲痛回憶，平安夜那天，2人還一起購物，為聖誕節做準備。她坦言永遠也走不出傷痛，「我作夢也想不到她已經死了。一想到哈利在公寓裡哭泣，沒有人來找他，真的很令人難過。我不知道娜塔莉正在掙扎，如果我知道，就會更嚴肅看待她缺席聖誕假期這件事。我想，她沒告訴我是因為不想要被批判，不論作為一位母親或者一位朋友。」 

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

 

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